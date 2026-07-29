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पुनर्गठन आदेशों के विरोध में बीएसएनएल कर्मचारियों धरना शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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नैनीताल में बीएसएनएल कर्मचारियों ने तीन दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू किया है। कर्मचारियों ने मांग की है कि उनकी लंबित मांगों का समाधान किया जाए। उन्होंने प्रबंधन से कई मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की अपील की है, जिसमें वेतन संशोधन और भत्तों से जुड़े मामले शामिल हैं।

पुनर्गठन आदेशों के विरोध में बीएसएनएल कर्मचारियों धरना शुरू

नैनीताल, संवाददाता। ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल, उत्तराखंड सर्किल के आह्वान पर बीएसएनएल कर्मचारियों का तीन दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। बुधवार को कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए मांगों का निस्तारण नहीं होने पर नाराजगी जताई।

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कर्मचारियों की मांगें

कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उनकी लंबे समय से लंबित मांगों की लगातार अनदेखी की जा रही है। उन्होंने बीएसएनएल प्रबंधन से पुनर्गठन के आदेश तत्काल वापस लेने, एक जनवरी 2017 से लंबित वेतन संशोधन लागू करने तथा संगठनात्मक पुनर्गठन से जुड़े मानव संसाधन संबंधी मामलों का शीघ्र समाधान करने की मांग की। नैनीताल के डिवीजन इंजीनियर विकास कुमार मेहरा ने बताया कि कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में वित्तीय एवं कैरियर प्रगति में आ रही बाधाओं को दूर करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को 20 प्रतिशत मकान किराया भत्ता (एचआरए) देना, दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती पर विशेष भत्ता बढ़ाना, टेन्योर स्टेशन पर अधिकतम दो वर्ष की तैनाती सुनिश्चित करना तथा भत्तों और पदोन्नति से जुड़े लंबित मामलों का निस्तारण शामिल है। कर्मचारियों का कहना है कि वर्तमान पुनर्गठन नीति के तहत कर्मचारियों को उनके कार्यस्थलों से हटाने की प्रक्रिया से बीएसएनएल की नेटवर्क संचालन व्यवस्था, ग्राहक सेवाओं और व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

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प्रदर्शन का उद्देश्य

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FAQs

बीएसएनएल कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन कब शुरू हुआ?
धरना प्रदर्शन तीन दिवसीय है और यह बुधवार को शुरू हुआ।
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