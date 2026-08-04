श्रावणी मेले में कांवरियों की सेवा को बीएसएल की इस्पात संजीवनी देवघर रवाना
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बोकारो वरीय संवाददाता। बोकारो इस्पात संयंत्र (बीएसएल) के निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) विभाग की ओर से श्रावणी मेले में कांवरियों की स्वास्थ्य सेवा के लिए मेडिकल मोबाइल यूनिट ‘इस्पात संजीवनी’ को सोमवार को इस्पात भवन परिसर से बैद्यनाथ धाम, देवघर के लिए रवाना किया गया। बीएसएल पिछले तीन दशकों से श्रावणी मास के दौरान देवघर में प्राथमिक चिकित्सा शिविर का संचालन करता आ रहा है। इस अवसर पर निदेशक प्रभारी, अधिशासी निदेशकगण, सीएसआर विभाग एवं अन्य विभागों के अधिकारी-कर्मचारी तथा बैद्यनाथ सेवा ट्रस्ट के सदस्य उपस्थित रहे। रवानगी से पूर्व आयोजित कार्यक्रम में चिकित्सा शिविर की तैयारियों, दवाओं की उपलब्धता और स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की गई।
बोकारो जनरल अस्पताल (बीजीएच) के सहयोग से दवाओं, मरहम-पट्टी और अन्य आवश्यक चिकित्सा सामग्रियों से सुसज्जित मेडिकल टीम को ‘बोल-बम’ के जयघोष के बीच रवाना किया गया। चिकित्साकर्मियों और स्वयंसेवकों का यह दल पूरे श्रावणी मेले के दौरान कांवरियों एवं श्रद्धालुओं को निःशुल्क और त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएगा। बीएसएल की यह पहल सामाजिक सरोकार और जनसेवा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
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