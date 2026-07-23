एवरेस्ट फतह करने वाले सैनिक को किया सम्मानित
खटीमा। राणा थारू युवा मंच ने बीएसएफ के सैनिक मोहन सिंह राणा को सम्मानित किया, जिन्होंने एक माह पहले माउंट एवरेस्ट की चोटी फतह की थी। मंच के सदस्यों ने कहा कि मोहन सिंह ने देश का तिरंगा वहां फहराकर राणा समाज का नाम रोशन किया है।
खटीमा। राणा थारू युवा मंच ने गुरुवार को माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले खेतलसंडा के निवासी सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के सैनिक मोहन सिंह राणा को सम्मानित किया। राणा ने एक माह पहले एवरेस्ट की चोटी फतह की थी। मंच के सदस्यों ने कहा कि मोहन सिंह ने एवरेस्ट पर देश का तिरंगा फहराकर देश के साथ ही राणा समाज का नाम भी रोशन किया है। इस मौके पर अध्यक्ष ब्यान सिंह राणा, घनश्याम सिंह राणा, पवन राणा, वास्तव राणा, दुष्यंत राणा, नवीन रावत, कमलदीप सिंह राणा आदि मौजूद रहे।
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