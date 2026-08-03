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बेंगाबाद: ओवरटेक के विवाद में बीएसफ जवान के साथ मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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नकद, चेन और मोबाइल छीनने का आरोप आपसी विवाद के बाद कार सवार कुछ लोगों ने बीएसएफ के जवान के साथ मारपीट कर दी और कथित रुप से नकदी, मोबाइल और सोने

बेंगाबाद: ओवरटेक के विवाद में बीएसफ जवान के साथ मारपीट

बेंगाबाद, प्रतिनिधि। ओवरटेक करने की बात पर हुए आपसी विवाद के बाद कार सवार कुछ लोगों ने बीएसएफ के जवान के साथ मारपीट कर दी और कथित रुप से नकदी, मोबाइल और सोने की चेन छीन लिया। घटना रविवार रात करीब 9 बजे बेंगाबाद गिरिडीह एनएच पथ पर बनहती के पास हुई। पीड़ित बीएसएफ जवान अंकुर कुमार ने आरोप लगाया है कि दूसरी कार पर सवार 5 लोगों ने उनकी गाड़ी को रुकवाकर गाली-गलौज की और मारपीट शुरू कर दी। आरोपियों ने जवान के पर्स से 2600 रुपये नकद, गले से सोने की चेन, मोबाइल और आईडी कार्ड छीन लिया। शोर सुनकर स्थानीय ग्रामीण मौके पर जमा हुए तो आरोपी अपनी कार संख्या जेएच 09 ए एस 2585 से फरार हो गए।

पीड़ित अंकुर कुमार मूल रूप से बिहार के सुल्तानगंज के रहनेवाले हैं और वर्तमान में बंगाल के मालदा में पोस्टेड हैं। उन्होंने बताया कि 2 अगस्त की रात वह देवघर से अपनी कार संख्या डब्लू बी 66 एस 6953 से अकेले हजारीबाग स्थित मेरु बीएसएफ कैंप जा रहे थे, जहां उनका बच्चा रहता है। बनहती के पास ओवरटेक को लेकर पीछे चल रही दूसरी कार ने उन्हें रोका और घटना को अंजाम दिया। जवान का कहना है कि आरोपी बीयर खरीदने के लिए पैसे मांग रहे थे। ग्रामीणों की सूचना पर बेंगाबाद पुलिस मौके पर पहुंची। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी पक्ष की कार को जब्त कर थाना ले आई है। इस संबंध में थाना प्रभारी अमन कुमार सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच विवाद के हुआ है। मामले की जांच की जा रही है और समझौते की भी बात चल रही है।

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