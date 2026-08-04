Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बीएसएफ जवान के साथ मारपीट मामले में प्राथमिकी, कार जब्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
Follow us on Google News
share

बेंगाबाद में एक बीएसएफ जवान अंकुर कुमार के साथ मारपीट और छिनतई का मामला दर्ज किया गया है। जवान ने थाने में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की कार जब्त कर ली है। घटना के दौरान जवान से पैसे, मोबाइल और सोने की चेन लूट ली गई थी। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

बीएसएफ जवान के साथ मारपीट मामले में प्राथमिकी, कार जब्त

बेंगाबाद, प्रतिनिधि। बीएसएफ जवान के साथ मारपीट और छिनतई के मामले में बेंगाबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी की कार को जब्त कर लिया है। पीड़ित बीएसएफ जवान अंकुर कुमार के आवेदन पर बेंगाबाद थाना में कांड संख्या 136/26 दर्ज किया गया है। इसमें वाहन मालिक, चालक और 4 अज्ञात लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। बतला दें कि 2 अगस्त की रात जवान अंकुर कुमार अपनी कार से देवघर से हजारीबाग जा रहे थे। इसी दौरान बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बनहती के पास एनएच पथ पर ओवरटेक को लेकर कार सवार कुछ लोगों से विवाद हो गया।

आरोप है कि विवाद के बाद कार सवार लोगों ने जवान के साथ मारपीट की और उनके पॉकेट से 2600 रुपए नकद, मोबाइल फोन, गले से सोने की चेन और बी एस एफ का आईडी कार्ड छीन लिया। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अमन कुमार सिंह और एसआई विजय मंडल के नेतृत्व में पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में जुट गई। खोजबीन के दौरान पुलिस ने गिरिडीह स्थित बुढ़ियाखाद से आरोपी की कार संख्या जे एच 09 ए एस 2585 को जब्त कर लिया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bengabad Gridih News Crime News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।