बीएसएफ जवान के साथ मारपीट मामले में प्राथमिकी, कार जब्त
बेंगाबाद में एक बीएसएफ जवान अंकुर कुमार के साथ मारपीट और छिनतई का मामला दर्ज किया गया है। जवान ने थाने में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की कार जब्त कर ली है। घटना के दौरान जवान से पैसे, मोबाइल और सोने की चेन लूट ली गई थी। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।
बेंगाबाद, प्रतिनिधि। बीएसएफ जवान के साथ मारपीट और छिनतई के मामले में बेंगाबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी की कार को जब्त कर लिया है। पीड़ित बीएसएफ जवान अंकुर कुमार के आवेदन पर बेंगाबाद थाना में कांड संख्या 136/26 दर्ज किया गया है। इसमें वाहन मालिक, चालक और 4 अज्ञात लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। बतला दें कि 2 अगस्त की रात जवान अंकुर कुमार अपनी कार से देवघर से हजारीबाग जा रहे थे। इसी दौरान बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बनहती के पास एनएच पथ पर ओवरटेक को लेकर कार सवार कुछ लोगों से विवाद हो गया।
आरोप है कि विवाद के बाद कार सवार लोगों ने जवान के साथ मारपीट की और उनके पॉकेट से 2600 रुपए नकद, मोबाइल फोन, गले से सोने की चेन और बी एस एफ का आईडी कार्ड छीन लिया। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अमन कुमार सिंह और एसआई विजय मंडल के नेतृत्व में पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में जुट गई। खोजबीन के दौरान पुलिस ने गिरिडीह स्थित बुढ़ियाखाद से आरोपी की कार संख्या जे एच 09 ए एस 2585 को जब्त कर लिया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।
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