छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमला, 4 BSF जवान समेत 6 घायल

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में बुधवार को नक्सलियों ने एक बारूदी सुरंग में विस्फोट किया। इस नक्सली हमले में बीएसएफ के चार जवान घायल हुए हैं।

पीटीआई की खबर के अनुसार, बीएसएफ के चार जवानों के अलावा एक डीआरजी का जवान और एक आम नागरिक भी घायल हुआ है। इस हमले के बारे में जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ में एंटी- नक्सल ऑपरेशन्स के डीआईजी पी सुंदरराज ने बताया कि नक्सलियों ने आईईडी से यह हमला बीजापुर से सात किलोमीटर दूर किया है।

4 BSF jawans, one DRG and one civilian injured in IED blast in Bijapur Ghatti (7 kms from Bijapur). All injured have been admitted to a hospital in Bijapur. Exchange of fire underway b/w security forces&naxals,situation under control:P Sundarraj, DIG-Anti-Naxal Ops, #Chhattisgarh pic.twitter.com/hyQUcd7ADg