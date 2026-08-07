एसएसबी ने 17 बोरी यूरिया व 6 साइकिलों के साथ 4 नेपाली तस्कर पकडे
भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी रोकने के लिए सशस्त्र सीमा बल ने बड़ी सफलता हासिल की है। तस्करों द्वारा यूरिया की 17 बोरियां भारत से नेपाल ले जाते समय 4 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने कहा कि सीमा पर तस्करी के खिलाफ निगरानी एवं गश्त जारी रहेगी।
बहराइच, संवाददाता। भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तस्करी रोकने के लिए सशस्त्र सीमा बल की 59वीं वाहिनी ने बड़ी सफलता हासिल की है। नानपारा के सीमा चौकी बाधापुरवा और एफ' समवाय मुख्यालय लौकाहीकी संयुक्त गश्ती टीम ने यूरिया की तस्करी करते 4 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया है। स्थानीय मुखबिर की सूचना पर टीम ने बुधवार को लगभग 12:15 बजे सीमा स्तंभ संख्या 669/25 से 1.5 किलोमीटर भारतीय सीमा के भीतर भदा नदी के पास गश्त की। इस दौरान 6 व्यक्तियों को अवैध रूप से भारत से नेपाल की ओर यूरिया ले जाते देखा गया। जवानों द्वारा ललकारने पर सभी तस्कर यूरिया की 17 बोरियां और 6 साइकिलें छोड़कर भागने लगे।
टीम की तत्परता से मौके पर 4 तस्करों को पकड़ लिया गया।गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राम भरोस चौधरी (46), निवासी खुंटीपुर वार्ड-11, जिला बर्दिया, विकाश थारू (25) व निरंजन थारू (21), निवासी बंगुसरी वार्ड-05, जिला बर्दिया,अनिल कुमार थारू (30), निवासी परसिया वार्ड-10, जिला गुलरिया, नेपाल के रूप में हुई है। बरामद प्रत्येक यूरिया बोरी का वजन 45 किलोग्राम है।आवश्यक विधिक कार्रवाई के लिए बरामद 17 बोरी यूरिया, 6 साइकिलें और चारों आरोपियों को सीमा शुल्क कार्यालय, मिहींपुरवा, जनपद बहराइच को सौंप दिया गया है.अधिकारियों ने कहा कि सीमा पर तस्करी व अन्य अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सघन गश्त और निगरानी लगातार जारी रहेगी।
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