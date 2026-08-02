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बीएसएफ अफसर शिवदत्त का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, शहीद का दर्जा देने को लेकर धरना

By Diwakar Jha
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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मुजफ्फरनगर के भोपा निवासी बीएसएफ सहायक उपनिरीक्षक शिवदत्त का पार्थिव शरीर शनिवार को घर लाया गया। शहीद का दर्जा देने की मांग को लेकर सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। उनका अंतिम संस्कार रोकने के लिए जाम लगाया गया, जबकि शहीद की मौत का कारण 'दुर्घटनावश गोली चलना' बताया गया।

बीएसएफ अफसर शिवदत्त का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, शहीद का दर्जा देने को लेकर धरना

मुजफ्फरनगर/मोरना। कश्मीर के बारामुला में तैनात मुजफ्फरनगर के कस्बा भोपा निवासी बीएसएफ में सहायक उपनिरीक्षक 56 वर्षीय शिवदत्त का पार्थिव शरीर शनिवार को आवास पर लाया गया। उन्हें शहीद का दर्जा देने की मांग को लेकर सैकड़ों लोगों ने मुजफ्फरनगर मोरना मार्ग पर धरना देकर जाम लगा दिया। जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। भारत माता की जय और शिवदत्त अमर रहें के नारों से वातावरण गूंज उठा। भोपा में हरि कुंज कॉलोनी निवासी शिवदत्त प्रजापति का पार्थिव शरीर शनिवार शाम उनके आवास पर लाया गया। परिजनों में कोहराम मच गया। माता शीलो, पत्नी राजेश तथा पुत्र शिव कुमार और अजय का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। मुजफ्फरनगर से भोपा तक अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। जगह-जगह लोगों ने पुष्पवर्षा कर सैनिक को श्रद्धांजलि दी।

शहीद का दर्जा देने की मांग

उधर, शहीद का दर्जा देने, आश्रित को नौकरी देने की मांग को लेकर सैकड़ों लोगों ने पार्थिव शरीर लाने वाले वाहन के आगे मुजफ्फरनगर-मोरना मार्ग पर जाम लगाकर अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। देर शाम तक धरना जारी था। परिजनों द्वारा पार्थिव शरीर को लेकर आए बीएसएफ के अफसरों से शिवदत्त के निधन का कारण पूछा तो निरीक्षक अनुराग ने बताया कि एक्सिडेंटल फायर (दुर्घटना वश गोली चलना) में निधन होने की जानकारी है। घटना की जांच जारी है। जांच के उपरांत ही स्थिति स्पष्ट होगी। इस पर ग्रामीण व स्वजन भड़क गए। निरीक्षक अनुराग द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. संजीव बालियान की बात कमांडेंट अवधेश कुमार से कराई गई, जिसमें उन्होंने भी घटना की जांच के बाद ही निधन का कारण बताने को कहा। हजारों लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे सैनिक शिवदत्त प्रजापति के आवास पर पहुंचने वालों में मुख्य रूप से सांसद चंदन सिंह चौहान, जिला पंचायत प्रशासक डॉ. वीरपाल निर्वाल, विधायक पुत्री सुप्रिया पाल, पूर्व विधायक उमेश मलिक, संजय रवि तथा उपजिलाधिकारी जानसठ रश्मि लांबा, तहसीलदार श्रद्धा गुप्ता, नायब तहसीलदार बृजेश कुमार, थाना प्रभारी निरीक्षक आशुतोष कुमार आदि मौके पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी।

शिवदत्त की तैनाती और योगदान

बीएसएफ के 175वीं बटालियन में थे तैनात थे शिवदत्त प्रजापति शिवदत्त प्रजापति बीएसएफ की 175 वी बटालियन में कश्मीर के उत्तरी बारामुला में बोनियार क्षेत्र में तैनात थे।

1989 में उनकी पहली पोस्टिंग पश्चिम बंगाल में हुई थी।

दो वर्ष पूर्व उनकी तैनाती जम्मू कश्मीर में हुई और बीते वर्ष वह सहायक उपनिरीक्षक बने थे। शिवदत्त प्रजापति मूल रूप से जनपद के शाहपुर थाना क्षेत्र के सोरम गांव निवासी थे। लगभग 20 वर्ष से उनका परिवार भोपा में रह रहा है। उनके बड़े भाई नरेश, जितेन्द्र तथा छोटे भाई अशोक व रामू विभिन्न स्थानों पर निवास करते हैं।

सामान्य प्रश्न

शिवदत्त का निधन किस कारण से हुआ?
शिवदत्त का निधन एक्सिडेंटल फायर (दुर्घटना वश गोली चलना) में हुआ है।
Diwakar Jha

लेखक के बारे में

Diwakar Jha

दिवाकर झा पिछले 25 वर्षों से पश्चिमी उप्र के विभिन्न जिलों में पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ यूनिट से सम्बद्ध जनपद मुजफ्फरनगर में बतौर ब्यूरो चीफ के पद पर काम कर रहे हैं। जनपद से जुड़े सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों पर सक्रिय रूप से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जनसमस्याओं, स्थानीय राजनीति और विकास से जुड़े विषयों पर उनकी खबरें पाठकों के बीच विशेष पहचान रखती है।

परिचय एवं अनुभव
दिवाकर झा प्रिंट मीडिया में एक सक्रिय एवं अनुभवी पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं। दिवाकर झा ने अपने पत्रकारिता जीवन में जनपद स्तर की खबरों को प्रमुखता से उठाया है। प्रशासनिक गतिविधियों, स्थानीय राजनीति, सामाजिक सरोकारों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। मुजफ्फरनगर और आसपास के क्षेत्रों में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं, जन समस्याओं, विकास कार्यों एवं राजनीतिक गतिविधियों को दिवाकर झा ने अपनी खबरों के माध्यम से सामने रखा है।

करियर का सफर
दिवाकर झा ने अपने कॅरियर की शुरुआत मेरठ में वर्ष 2000 में कुबेर टाइम्स से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। बाद में 2000 के अंत में दैनिक जागरण के साथ जुड़े। वर्ष 2011 में बिजनौर जनपद में दैनिक जनवाणी समाचार पत्र से जुड़े। वर्ष 2016 में मेरठ में दैनिक जनवाणी में बतौर सिटी चीफ काम करने का मौका मिला। वर्ष 2018 अगस्त में हिन्दुस्तान से जुड़े और बागपत, शामली में ब्यूरो प्रभारी के रूप में काम किया। वर्तमान में दिवाकर झा मुजफ्फरनगर में बतौर ब्यूरो चीफ काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
एमए (मध्यकालीन भारतीय इतिहास), बीएड (शिक्षा शास्त्र) और हिंदी पत्रकारिता में पत्रकारिता में डिप्लोमा।

कॅरियर लक्ष्य
स्थानीय राजनीति और प्रशासनिक गतिविधियों की रिपोर्टिंग, जनसमस्याओं और विकास कार्यों पर आधारित खबरें, सामाजिक मुद्दों और जनआंदोलनों की कवरेज और आम नागरिकों की आवाज को प्रभावी मंच प्रदान करना है।

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