कैबिनेट मंत्री ने दिवंगत बीएसएफ जवान के परिजनों को दी सांत्वना
भोपा के निवासी 56 वर्षीय शिवदत्त प्रजापति, जो बीएसएफ में एएसआई थे, का शव बारामुला में मिला। उनके शरीर पर गोली लगने के निशान थे। अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मंत्री अनिल कुमार ने परिवार से मुलाकात कर शहीद का दर्जा दिलाने का आश्वासन दिया।
भोपा भोपा निवासी 56 वर्षीय शिवदत्त प्रजापति, जो बीएसएफ में एएसआई के पद पर तैनात थे, का शव शुक्रवार सुबह जम्मू-कश्मीर के बारामुला जिले के बोनियार क्षेत्र में मिला था। उनके शरीर पर गोली लगने के निशान पाए गए थे। शनिवार शाम उनका पार्थिव शरीर भोपा लाया गया, जहां देर रात राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। रविवार को कैबिनेट मंत्री सहित रालोद नेताओं व गणमान्य व्यक्तियों ने आवास पर परिजनों को सांत्वना दी।रविवार को उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार दिवंगत सैनिक शिवदत्त प्रजापति के आवास पर पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं।
उन्होंने परिजनों को भरोसा दिलाया कि सैनिक को शहीद का दर्जा दिलाने के संबंध में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी से वार्ता करेंगे। इस अवसर पर दिवंगत सैनिक के पुत्र शिवकुमार व अजय कुमार, पत्नी राजेश, माता शीलो, रालोद मंडल अध्यक्ष प्रभात तोमर उर्फ गुड्डू, पूर्व मंत्री योगराज सिंह, पिछड़ा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन प्रजापति, अरविन्द अहलूवालिया आदि उपस्थित रहे।
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