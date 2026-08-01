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बुधवार को हर हाल में कराएं दूध वितरण: बीएसए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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शाहजहांपुर में परिषदीय विद्यालयों में मिड-डे मील योजना के तहत दूध वितरण में लापरवाही की शिकायतों के बाद बीएसए ने सख्त निर्देश दिए हैं। सभी विद्यालयों में दूध वितरण को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को नियमित निगरानी करने और अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। गलतियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

बुधवार को हर हाल में कराएं दूध वितरण: बीएसए

शाहजहांपुर। जिले के परिषदीय विद्यालयों में मिड-डे मील योजना के तहत बुधवार को विद्यार्थियों को दिए जाने वाले दूध के वितरण में लापरवाही की शिकायतों को बीएसए ने गंभीरता से लिया है। बीएसए ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बुधवार को किसी भी विद्यालय में दूध वितरण नहीं रुकना चाहिए। यदि किसी विद्यालय में दूध वितरण नहीं कराया गया तो संबंधित इंचार्ज अध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बीएसए जयशंकर श्रीवास्ताव ने जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने विकास खंड के विद्यालयों की नियमित निगरानी करें और सुनिश्चित करें कि प्रत्येक पात्र बच्चों को निर्धारित मात्रा में दूध उपलब्ध कराया जाए।

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उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान यदि कहीं भी दूध वितरण में अनियमितता या लापरवाही पाई गई तो संबंधित प्रधानाध्यापक एवं जिम्मेदार कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

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