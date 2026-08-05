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हरिओम तिवारी बने शुकुल बाजार के नए बीईओ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गौरीगंज
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बीएसए संजय तिवारी ने शुकुल बाजार का अतिरिक्त प्रभार खंड शिक्षाधिकारी हरिओम तिवारी को सौंपा। पहले यह जिम्मेदारी रामललित के पास थी। कई बीईओ के पदों के खाली होने पर प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावित न करने के लिए नई तैनाती की गई। हरिओम अब गौरीगंज और शुकुल बाजार दोनों का कार्य देखेंगे।

हरिओम तिवारी बने शुकुल बाजार के नए बीईओ

शुकुल बाजार। बीएसए संजय तिवारी ने बुधवार को आदेश जारी कर गौरीगंज के खंड शिक्षाधिकारी हरिओम तिवारी को शुकुल बाजार का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। इससे पहले यह जिम्मेदारी जगदीशपुर के खंड शिक्षा अधिकारी रामललित के पास थी। बीएसए संजय तिवारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि शासन स्तर पर कई खंड शिक्षा अधिकारियों के पदोन्नत होकर नए पदों पर कार्यभार ग्रहण करने के कारण जिले के विभिन्न विकास खंडों में बीईओ के पद रिक्त हो गए हैं। प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए जिलाधिकारी की संस्तुति के बाद नई तैनाती और अतिरिक्त प्रभार तय किया गया है।

आदेश के तहत हरिओम तिवारी अब गौरीगंज के साथ शुकुल बाजार विकास खंड का भी कार्य देखेंगे। वहीं सतीश कुमार सिंह को मुसाफिरखाना के साथ तिलोई, शोभनाथ को जामों के साथ बहादुरपुर, पूजा को अमेठी के साथ सिंहपुर तथा शिव कुमार यादव को भादर विकास खंड की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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