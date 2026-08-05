हरिओम तिवारी बने शुकुल बाजार के नए बीईओ
बीएसए संजय तिवारी ने शुकुल बाजार का अतिरिक्त प्रभार खंड शिक्षाधिकारी हरिओम तिवारी को सौंपा। पहले यह जिम्मेदारी रामललित के पास थी। कई बीईओ के पदों के खाली होने पर प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावित न करने के लिए नई तैनाती की गई। हरिओम अब गौरीगंज और शुकुल बाजार दोनों का कार्य देखेंगे।
शुकुल बाजार। बीएसए संजय तिवारी ने बुधवार को आदेश जारी कर गौरीगंज के खंड शिक्षाधिकारी हरिओम तिवारी को शुकुल बाजार का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। इससे पहले यह जिम्मेदारी जगदीशपुर के खंड शिक्षा अधिकारी रामललित के पास थी। बीएसए संजय तिवारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि शासन स्तर पर कई खंड शिक्षा अधिकारियों के पदोन्नत होकर नए पदों पर कार्यभार ग्रहण करने के कारण जिले के विभिन्न विकास खंडों में बीईओ के पद रिक्त हो गए हैं। प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए जिलाधिकारी की संस्तुति के बाद नई तैनाती और अतिरिक्त प्रभार तय किया गया है।
आदेश के तहत हरिओम तिवारी अब गौरीगंज के साथ शुकुल बाजार विकास खंड का भी कार्य देखेंगे। वहीं सतीश कुमार सिंह को मुसाफिरखाना के साथ तिलोई, शोभनाथ को जामों के साथ बहादुरपुर, पूजा को अमेठी के साथ सिंहपुर तथा शिव कुमार यादव को भादर विकास खंड की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें