घर में शराब पीने से मना करने देवर ने भाभी को घोंपा चाकू
गोपालगंज के सुजानपुर गांव में एक देवर ने भाभी को शराब पीने से मना करने पर चाकू घोंपकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल प्रियंका देवी को इलाज के लिए कुचायकोट सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए मॉडल सदर अस्पताल भेजा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
गोपालगंज, हमारे संवाददाता गोपालपुर थाने के सुजानपुर गांव में शुक्रवार की रात घर में शराब पीने से मना करने पर एक देवर ने अपनी भाभी को चाकू घोंपकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। जख्मी अनिल यादव की 26 वर्षीय पत्नी प्रियंका देवी को इलाज के लिए कुचायकोट सीएचसी में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार करने के बाद डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखकर बेहतर इलाज के लिए मॉडल सदर अस्पताल में रेफर कर दिया। जहां इमरजेंसी वार्ड में उसका इलाज किया जा रहा है। घटना की सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
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