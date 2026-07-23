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युवती की गला रेतकर हत्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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गाजियाबाद के काजीपुरा गांव में एक युवती की गला रेतकर हत्या कर दी गई। शव खून से लथपथ खेत में मिला, जिससे पुलिस को संदेह है कि हत्या अन्य स्थान पर की गई थी। घटनास्थल से घसीटने के निशान मिले हैं। पुलिस ने सभी पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है।

युवती की गला रेतकर हत्या

गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। वेव सिटी थानाक्षेत्र के काजीपुरा गांव में गुरुवार सुबह एक युवती की गला रेतकर हत्या कर दी गई। युवती का खून से लथपथ शव खेत के बीच पड़ा मिला। घटनास्थल तक घसीटने के निशान और टूटी हुई फसल मिलने से पुलिस को आशंका है कि हत्या कहीं और करने के बाद शव को खेत में लाकर फेंका गया। पुलिस ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका समेत सभी पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है।

घटनास्थल की जानकारी

जानकारी के मुताबिक काजीपुरा गांव निवासी एक किसान सुबह अपने खेत पर पहुंचा तो खेत के भीतर करीब 25 वर्षीय युवती का शव पड़ा देखकर उसके होश उड़ गए। शव खून से लथपथ था और युवती का गला किसी धारदार हथियार से रेता गया था। सूचना मिलते ही वेव सिटी पुलिस, एसीपी, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने घटनास्थल को घेरकर साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में पुलिस को खेत से लगी चकरोड़ से लेकर करीब 40 मीटर अंदर तक घसीटने के निशान मिले। पुलिस का मानना है कि हत्या खेत में नहीं, बल्कि किसी अन्य स्थान पर की गई और बाद में शव को पहचान छिपाने के उद्देश्य से यहां फेंक दिया गया।

जांच के लिए टीमें गठित

खुलासे के लिए चार टीमें गठित की गई हैं। एक टीम मृतका की पहचान कराने में जुटी है, दूसरी घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। तीसरी टीम सर्विलांस और मोबाइल डाटा के जरिए संदिग्धों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, जबकि चौथी टीम स्थानीय लोगों और आसपास के गांवों में पूछताछ कर घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ रही है। एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल ने बताया कि सभी बिंदुओं पर गंभीरता से जांच की जा रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गाजियाबाद में युवती की हत्या कहां हुई?
गाजियाबाद के काजीपुरा गांव में

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