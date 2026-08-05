पोहल्ली में दहेज के लिए विवाहिता की पीटकर हत्या
पोहल्ली गांव में दहेज में कार की मांग पूरी न होने पर विवाहिता प्रीति की हत्या कर दी गई। विवाहिता के भाई ने पति सहित अन्य ससुराल वालों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है। प्रीति के बच्चे अब आहत और अनाथ हैं।
पोहल्ली गांव में दहेज में कार की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की पीटकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर विवाहिता के परिजन मौके पर पहुंचे तो आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। उधर, विवाहिता के भाई ने पति सहित अन्य ससुराल वालों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। रोहटा थाना क्षेत्र के चिंदौड़ी खास गांव निवासी नवदीप पुत्र अमरेश ने बताया कि उसकी बहन प्रीति की शादी करीब चार वर्ष पहले पोहल्ली निवासी अनिरुद्ध पुत्र महिपाल के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर प्रीति का उत्पीड़न करते थे। उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। करीब एक वर्ष पहले ससुरालियों ने प्रीति और उसकी मासूम बेटी को घर से निकाल दिया था। बाद में ग्रामीणों और गणमान्य लोगों के हस्तक्षेप के बाद उसे दोबारा ससुराल भेजा गया। नवदीप के अनुसार, करीब 15 दिन पहले प्रीति ने एक बेटे को जन्म दिया था। आरोप है कि इसके बाद पति ने दहेज में कार की मांग शुरू कर दी। मांग पूरी न होने पर उसे घर से निकालने की धमकी दी गई। मंगलवार रात पति और अन्य ससुरालियों ने प्रीति के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही वह पोहल्ली पहुंचे। उन्होंने सूचना देकर पुलिस को भी मौके पर बुला लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर, पुलिस ने नवदीप की तहरीर पर पति अनिरुद्ध, देवर धीरज, सास और ससुर महिपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर किया आर जांच में जुट गई। थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया है। पति अनिरुद्ध को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है。
मासूम बच्चों के सिर से उठा मां का साया
प्रीति ने 15 दिन पूर्व एक पुत्र को जन्म दिया था। जबकि उससे पहले एक ढाई वर्ष की बेटी भी थी। प्रीति की मौत के बाद दोनों बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया। उधर, बच्चों के पिता को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ऐसे में अब बच्चों की परवरिश कैसे होगी ये बड़ा सवाल बना हुआ है। उधर, प्रीती की मौत के बाद उसके परिजनों में मातमी माहौल छाया हुआ था। परिजन पोस्टमार्टम के बाद उसके शव को अपने साथ ले गए। फिलहाल दोनों बच्चे भी परिजनों के पास ही हैं。
रिश्तेदारों की पहल पर हुआ था दूसरा विवाह
ग्रामीणों के अनुसार अनिरुद्ध और प्रीति का यह दूसरा विवाह था। दोनों के पहले विवाह टूटने के बाद रिश्तेदारों की पहल पर करीब चार वर्ष पहले परिणय सूत्र में बंधे थे। विवाह के बाद प्रीती ने दो बच्चों को जन्म दिया। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही प्रीति का ससुराल में उत्पीड़न हो रहा था। वह लोक लाज की डर किसी को कुछ नहीं बताती थी। यही कारण रहा कि उसके अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा।
मुख्यमंत्री से लगाई परिजनों ने गुहार
बता दें कि प्रीति की हत्या के बाद परिजनों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में निष्पक्ष जांच, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। हालांकि हिन्दुस्तान उक्त वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
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