पोहल्ली में दहेज के लिए विवाहिता की पीटकर हत्या

पोहल्ली गांव में दहेज में कार की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की पीटकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर विवाहिता के परिजन मौके पर पहुंचे तो आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। उधर, विवाहिता के भाई ने पति सहित अन्य ससुराल वालों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। रोहटा थाना क्षेत्र के चिंदौड़ी खास गांव निवासी नवदीप पुत्र अमरेश ने बताया कि उसकी बहन प्रीति की शादी करीब चार वर्ष पहले पोहल्ली निवासी अनिरुद्ध पुत्र महिपाल के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर प्रीति का उत्पीड़न करते थे। उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। करीब एक वर्ष पहले ससुरालियों ने प्रीति और उसकी मासूम बेटी को घर से निकाल दिया था। बाद में ग्रामीणों और गणमान्य लोगों के हस्तक्षेप के बाद उसे दोबारा ससुराल भेजा गया। नवदीप के अनुसार, करीब 15 दिन पहले प्रीति ने एक बेटे को जन्म दिया था। आरोप है कि इसके बाद पति ने दहेज में कार की मांग शुरू कर दी। मांग पूरी न होने पर उसे घर से निकालने की धमकी दी गई। मंगलवार रात पति और अन्य ससुरालियों ने प्रीति के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही वह पोहल्ली पहुंचे। उन्होंने सूचना देकर पुलिस को भी मौके पर बुला लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर, पुलिस ने नवदीप की तहरीर पर पति अनिरुद्ध, देवर धीरज, सास और ससुर महिपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर किया आर जांच में जुट गई। थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया है। पति अनिरुद्ध को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है。