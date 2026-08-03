कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या से नगर निकायों में आक्रोश

खगड़िया । नगर संवाददाता डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की निर्मम हत्या के विरोध में सोमवार को नगर परिषद खगड़िया कार्यालय पूरी तरह बंद रहा। इस दौरान नगर परिषद के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने दिवंगत अधिकारी को श्रद्धांजलि अर्पित की। घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों की अविलंब गिरफ्तारी एवं कठोर दंड की मांग की गई। शोकसभा के दौरान नगर परिषद परिसर में गमगीन माहौल रहा। उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने कहा कि यह घटना केवल एक अधिकारी की हत्या नहीं, बल्कि पूरे नगर निकाय तंत्र पर हमला है। यदि नगर निकायों में कार्यरत अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि स्वयं सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो विकास कार्यों एवं जनसेवा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

घटना पर शोक और चिंतन

नगर सभापति अर्चना कुमारी ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि एक लोकसेवक की दिनदहाड़े हत्या होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार को अब नगर निकायों में कार्यरत कार्यपालक पदाधिकारियों, अभियंताओं, कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर व्यापक और स्थायी नीति बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ समय पूर्व सुल्तानगंज नगर परिषद में भी नगर निकाय से जुड़े जनप्रतिनिधि एवं कार्यपालक पदाधिकारी पर जानलेवा हमला हुआ था। यदि उस घटना से समय रहते सबक लेकर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया होता, तो संभव है कि आज इस प्रकार की दुखद घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती। अब सरकार को इस विषय को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए सभी नगर निकायों के अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के लिए प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। नगर सभापति ने कहा कि नगर निकायों के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि प्रतिदिन विभिन्न संवेदनशील मामलों-अतिक्रमण हटाने, अवैध निर्माण रोकने, सरकारी भूमि की रक्षा करने, कर वसूली, विकास योजनाओं के क्रियान्वयन तथा प्रशासनिक निर्णयों-से जुड़े कार्य करते हैं। ऐसे में कई बार उन्हें असामाजिक तत्वों का विरोध भी झेलना पड़ता है। इसलिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। कार्यपालक पदाधिकारी सिंधु कमल ने कहा कि डेहरी की घटना ने पूरे नगर निकाय परिवार को झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि नगर निकायों के अधिकारी प्रतिदिन जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। ऐसे में यदि उनके मन में सुरक्षा को लेकर भय का वातावरण रहेगा, तो इसका प्रतिकूल असर विकास कार्यों पर पड़ेगा। इसलिए आवश्यक है कि राज्य स्तर पर सुरक्षा संबंधी स्पष्ट दिशा-निर्देश एवं प्रभावी व्यवस्था लागू की जाए। नगर परिषद परिवार ने कहा कि यह घटना पूरे नगर निकाय तंत्र के लिए एक चेतावनी है। अब समय आ गया है कि जनसेवा में लगे अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए ठोस एवं प्रभावी व्यवस्था लागू की जाए, ताकि वे भयमुक्त वातावरण में जनता की सेवा और विकास कार्यों का दायित्व निभा सकें।