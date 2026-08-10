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नवविवाहिता की गला घोंटकर हत्या के मामले में आरोपी ससुर गिरफ्तार, गया जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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पचरुखी, सराय थाना क्षेत्र के मटुक छपरा गांव में नवविवाहिता सोनाली कुमारी की दहेज के लिए गला घोंटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी ससुर प्रमोद तिवारी उर्फ सुद्धू को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है।

नवविवाहिता की गला घोंटकर हत्या के मामले में आरोपी ससुर गिरफ्तार, गया जेल

​पचरुखी, एक संवाददाता। सराय थाना क्षेत्र के मटुक छपरा गांव में दहेज के लिए नवविवाहिता सोनाली कुमारी की गला घोंटकर हुई हत्या के मामले में पुलिस को पहली सफलता मिली है।

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मामले की जानकारी

सराय पुलिस ने शनिवार की देर रात त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतका के नामजद ससुर प्रमोद तिवारी उर्फ सुद्धू को गिरफ्तार कर लिया। कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद रविवार को आरोपी ससुर को जेल भेज दिया गया। ​उत्तर प्रदेश के तरया सुजान थाना क्षेत्र निवासी मृतका के पिता नंदलाल पांडेय के आवेदन पर सराय थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें पति रंजीत तिवारी और ससुर प्रमोद तिवारी समेत ससुराल पक्ष के पांच लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है।

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पिता का आरोप

पिता का आरोप है कि शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था और मांग पूरी न होने पर साजिश के तहत उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। ​शनिवार सुबह पुलिस ने कमरे से शव बरामद कर पोस्टमार्टम कराया था। घटना के बाद से ही अन्य नामजद आरोपी फरार हैं।

पुलिस की कार्रवाई

थानाध्यक्ष विकास कुमार विट्टू ने बताया कि मामले के एक नामजद आरोपी ससुर प्रमोद तिवारी उर्फ सुद्धू को शनिवार रात गिरफ्तार कर रविवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पति रंजीत तिवारी समेत बाकी फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनके संभावित ठिकानों पर पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह हत्या किस कारण से हुई?
यह हत्या दहेज के लिए की गई थी।
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