हसनपुरा में रंजिश में बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या

हसनपुरा, एमएच नगर थाना क्षेत्र के गुरुजवा जलालपुर गांव में 80 वर्षीय सत्यदेव सिंह की लाठी-डंडे से हत्या कर दी गई। मृतक के बेटे ने पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

हसनपुरा, एक संवाददाता। एमएच नगर थाना क्षेत्र के गुरुजवा जलालपुर गांव में शनिवार की देर रात पूर्व की रंजिश ने खूनी रूप ले लिया। दबंगों ने 80 वर्षीय सत्यदेव सिंह की लाठी-डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए। सूचना मिलते ही एमएच नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। देर रात एसडीपीओ अजय कुमार सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की गहन जांच की। उन्होंने थानाध्यक्ष को फोरेंसिक टीम से साक्ष्य जुटाने तथा आरोपितों की शीघ्र गिरफ्तारी का निर्देश दिया।

पुत्र ने पांच लोगों पर दर्ज कराई प्राथमिकी मृतक के पुत्र बृजकिशोर सिंह ने एमएच नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए पांच लोगों को नामजद आरोपित बनाया है। दर्ज आवेदन में उन्होंने बताया कि शनिवार की शाम करीब 6:10 बजे उनकी पत्नी ने फोन कर सूचना दी कि उनके पिता पर जानलेवा हमला हुआ है। सूचना मिलते ही वह रजनपुरा से बाइक से अपने पैतृक गांव गुरुजवा जलालपुर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि उनके पिता जमीन पर गिरे हुए थे और विपिन सिंह, गौतम सिंह, राजाराम, सितंबर सिंह व विनीत राम लाठी-डंडे से उनकी पिटाई कर रहे थे। उन्हें आते देख सभी आरोपित मौके से फरार हो गए। परिजन गंभीर रूप से घायल सत्यदेव सिंह को अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

परिजनों में मचा कोहराम घटना के बाद मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ है। सत्यदेव सिंह अपने पीछे एक पुत्री रीता देवी तथा पांच पुत्र मुन्ना सिंह, राजकिशोर सिंह, बृजकिशोर सिंह, अजय सिंह और उदय सिंह को छोड़ गए हैं। सभी विवाहित हैं। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि गांव में भी शोक और आक्रोश का माहौल है।

फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य थानाध्यक्ष राजीव कुमार पटेल ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया, जिसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस के निर्देश पर फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल की बारीकी से जांच कर आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए हैं। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है तथा दोषियों के विरुद्ध शीघ्र कानूनी कार्रवाई की जाएगी।