दुष्कर्म के बाद की थी बच्ची की हत्या, आरोपित गिरफ्तार

नवादा जिले में एक 08 वर्षीय बच्ची की हत्या की घटना सामने आई है। आरोपित ने दुष्कर्म के बाद बच्ची का गला घोंटकर हत्या की। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपित रघुनंदन मांझी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने मामले में सख्त सजा दिलाने की बात कही है।

नवादा जिले के पकरीबरावां थाना क्षेत्र में बच्ची की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दुष्कर्म के बाद साक्ष्य मिटाने की नीयत से बच्ची की गला घोंटकर हत्या कर दी गयी थी। बाद में बच्ची का मुंह मिट्टी डालकर भर दिया गया। हत्या के बाद शव देवधा कॉलेज से कुछ दूरी पर स्थित शीशम के पेड़ों के समीप झाड़ी फेंक दिया गया। एसआईटी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर आरोपित को बुधवार तड़के करीब तीन बजे लखनपुरा से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपित की पहचान 22 वर्षीय रघुनंदन मांझी उर्फ तेतयी मांझी के रूप में की गयी है। वह लखनपुरा गांव के वितन मांझी का बेटा है। एसआईटी व फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से बच्ची की चप्पलें, पेन, नमकीन का पैकेट, बच्ची का लोवर आदि बरामद किया है। मामला पकरीबरावां के एक गांव की 08 वर्षीया बच्ची की हत्या से जुड़ा है। वह तीसरी कक्षा की छात्रा थी। उसका शव मंगलवार की सुबह बरामद किया गया था।

आरोपित की गिरफ्तारी नवादा पुलिस कार्यालय में बुधवार की दोपहर बाद आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में नवादा के एसपी अभिनव धीमान ने पूरे मामले का विस्तारपूर्वक खुलासा किया। प्रेस कांफ्रेंस में पकरीबरावां एसडीपीओ सुजय विद्यार्थी, पकरीबरावां सर्किल इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार, पकरीबरावां एसएचओ रंजन चौधरी व कांड की अनुसंधानकर्ता रबीना कुमारी मौजूद थीं। एसपी के मुताबिक सोमवार की देर शाम एक बच्ची का अपहरण करने की पुलिस को शिकायत मिली। इस मामले में बच्ची के भाई के आवेदन के आधार पर पकरीबरावां थाने में 27 जुलाई 2026 को कांड संख्या-336/26 दर्ज किया गया। मामले की जांच के लिए पकरीबरावां एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गयी। एसआईटी द्वारा बच्ची की तलाश में विभिन्न जगहों पर छापेमारी की जा रही थी। इसी बीच मंगलवार की सुबह करीब 07 बजे देवधा कॉलेज के समीप एक झाड़ी से बच्ची का शव बरामद किया गया। घटना के बाद फॉरेंसिक टीम व एसआईटी ने कई साक्ष्य जुटाये और दो संदिग्धों को पूछताछ के लिए लाया गया। पूछताछ में आरोपित का सुराग मिला और उसे दबोच लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण दुकान से घर लौटने के क्रम में अपहरण घटना के वक्त सोमवार की शाम करीब 08 बजे बच्ची अपने घर से 10 रुपये लेकर कुछ ही दूरी पर स्थित एक दुकान से पेन व नमकीन लाने निकली थी। बताया जाता है कि उस वक्त आरोपित भी उसी दुकान पर कुछ सामान ले रहा था। बच्ची के बाहर निकलते ही वह भी उसके पीछे निकल गया और अंधेरे में उसे गोद में उठाकर खेतों की ओर ले जाने लगा। इस बीच लड़की के चिल्लाने की आवाज परिजनों को सुनाई दी। उस वक्त गांव में बिजली कटी हुई थी और परिजन घर की छत पर थे। वे लोग घर से बाहर निकले। परंतु तब तक आरोपित बच्ची का मुंह दबाकर उसे लेकर घर से करीब 500 मीटर दूर मकई के खेतों की ओर चला गया। जहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया और इसके बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गयी। बाद में मुंह में मिट्टी भर दिया गया।

पुलिस की प्रतिक्रिया वाहन से अपहरण की सूचना पर भ्रमित हुई पुलिस इधर, बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर घर से बाहर निकले परिजनों को आसपास के लोगों ने बताया कि अभी एक गाड़ी आगे से गयी है। आशंका है कि उसी गाड़ी से बच्ची का अपहरण कर लिया गया है। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गयी और पुलिस भी गाड़ी से अपहरण की सूचना पर भ्रमित होकर गांव व टोले का छोड़कर लंबी दूरी में छापेमारी व तलाशी अभियान शुरू कर दिया। पुलिस को लगा कि बच्ची को गाड़ी से लेकर अपहर्ता दूर ही गया होगा। जबकि अपहर्ता वहीं खेत के पास छुपा सब कुछ देख सुन रहा था। पुलिस के वहां से चले जाने व सन्नाटा हो जाने पर उसने बच्ची के मुंह में मिट्टी भर दिया और शव को कॉलेज के समीप झाड़ी में फेंक दिया। यदि गाड़ी से अपहरण करने की बात पुलिस को नहीं बतायी जाती तो संभवत: पुलिस गांव व आसपास में ही बच्ची की तलाश करती और उसे तब शायद जीवित हालत में सकुशल बरामद किया जा सकता था।

फॉरेंसिक जांच और गिरफ्तारी मेडिकल जांच के बाद भेजा गया जेल फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की ओर जाने वाले मार्ग पर धान के पूंज के समीप एक पुराने मार्केट के नीचे उतरने वाली ढलान से पेन, नमकीन व उसकी चप्पलें बरामद की। आशंका है कि बच्ची को उठाकर मुंह दबाकर ले जाने के क्रम में उसके हाथ व पांव से ये सामान गिरे होंगे। वहीं झाड़ी से बच्ची का लोवर आदि बरामद किया गया। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से गीली मिट्टी व मृतका के कपड़े आदि से कई नमूने जब्त किये। आरोपित की गिरफ्तारी के बाद उसके कपड़े भी जब्त किये गये हैं। बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। वहीं आरोपित की भी मेडिकल जांच करायी गयी है। डीएनए सैंपल आदि भी लिया गया है। बाद में उसे कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

आरोपित की पृष्ठभूमि पोर्न वीडियो देखने का था आदि पुलिस के मुताबिक आरोपित कुछ माह पूर्व ही गांव आया था। इससे पूर्व वह बेंगलुरु में रहकर वहां प्राइवेट नौकरी करता था। वहीं उसे पोर्न वीडियो देखने की लत पड़ गयी। जिसने उसे इंसान से वहशी बना दिया। जिसकी परिणति के रूप में उसने इस जघन्य अपराध की वारदात को अंजाम देकर सनसनी फैला दिया।

स्पीडी ट्रायल का आश्वासन एसपी अभिनव धीमान ने कहा कि इस मामले में हत्या, पॉक्सो व दुष्कर्म समेत अन्य परिवर्तित धाराओं में मामला चलेगा। आरोपित को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने व पीड़ित परिजनों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए मामले में स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा। पुलिस इस मामले में शीघ्र ही आरोप पत्र दायर करेगी और सभी गवाहों का बयान करा कर साक्ष्यों की मदद से आरोपित को शीघ्र सजा दिलायेगी। एसपी ने कहा कि आरोपित के विरुद्ध पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य है। पुलिस व फॉरेंसिक द्वारा जब्त साक्ष्यों की मदद से तथा डीएनए के मिलान से आरोपित को सजा होगी। (नवादा से अरविंद कुमार रवि)