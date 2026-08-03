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अररिया: पुलिस कर रही है गहन छानबीन, इलाके में सनसनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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जोकीहाट थाना क्षेत्र के मटियारी पंचायत के अझवा टोला हैय्या धार गांव में एक 20 वर्षीय युवती की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतका अपनी छोटी बहन के साथ सोई हुई थी। आरोपी की पहचान पड़ोसी के रूप में हो सकती है। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

अररिया: पुलिस कर रही है गहन छानबीन, इलाके में सनसनी

अररिया से फुलेंद्र की रिपोर्ट जोकीहाट थाना क्षेत्र के मटियारी पंचायत स्थित अझवा टोला हैय्या धार गांव में रविवार की देर रात एक फूस घर में अपनी छोटी बहन के सािा सोई एक 20 वर्षीय युवती की गला रेतकर हत्या का मामला सामने आया है। खास बात ये कि इस वारदात में युवती के साथ सोई उनकी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। हल्ला करने पर हत्यारा भाग निकला। मृतका जुमनी अझवा टोला निवासी मोहसीन की बेटी थी। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है। परिजनों में दहशत का माहौल है। इधर सूचना मिलते ही जोकीहाट थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की।

इसके बाद मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अररिया सदर अस्पताल भेज दिया है। घटना के संबंध में मृतका के पिता मोहसीन ने बताया कि रविवार को बकरी चराने को लेकर पड़ोसी से विवाद हुआ था। रविवार शाम को ही उसने जोकीहाट थाना में आवेदन भी दिया था। लेकिन रात में यह घटना हो गयी। कहा कि उन्हें आशंका है कि पड़ोसी ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। पेशे से मजदूर मोहसीन ने बताया कि रविवार की रात बीबी जुमनी अपनी छोटी बहन के साथ घर के अंदर सोई हुई थी। इसी दौरान देर रात उनकी बड़ी बेटी की गला रेतकर हत्या कर दी गयी। बड़ी बहन की चीख सुन छोटी बहन ने हल्ला किया तो बदमाश भाग निकला। आवाज सुनकर कर परिजन पहुंचे। कहा कि बदमाश उनकी छोटी बहन की भी हत्या कर देता, लेकिन ऐनवक्त हल्ला किया और बदमाशा भाग निकला। घटना के बाद से ही छोटी बहन दहशत में है। वह कुछ भी नहीं बोल पा रही है। इधर मामले को गंभीरता से लेते हुए जोकीहाट पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। परिजनों के आरोप और संदेह के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस घटना की तह तक पहुंचने और कड़ियों को जोड़ने के लिए मृतका के माता-पिता तथा बहन को भी पूछताछ के लिए थाने लाया है। जोकीहाट थानाध्यक्ष राजीव कुमार झा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। जल्द ही हत्या के कारणों का पता लगाकर दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल हत्या के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस की विशेष टीम विभिन्न बिंदुओं पर तफ्तीश आगे बढ़ा रही है। समाचार लिखे जाने तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई थी, केवल पूछताछ जारी थी।

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