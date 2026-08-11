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पीजी में असम की युवती की बेरहमी से हत्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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बरौला गांव में धारदार हथियार से वारदात को अंजाम दिया गया, घटना के बाद से

पीजी में असम की युवती की बेरहमी से हत्या

नोएडा,रवि प्रकाश सिंह रैकवार। बरौला गांव के एक पीजी में धारदार हथियार से असम की 19 वर्षीय युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसका शव सोमवार दोपहर पड़ोसी युवक के कमरे में मिला। वारदात के बाद आरोपी कमरे में ताला लगाकर भाग गया। पुलिस ने केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

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महक की पहचान

एडिशनल डीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि मृतका की पहचान महक अहमद के रूप में हुई है। वह मूलरूप से असम के डिब्रूगढ़ की रहने वाली थी। महक 12वीं पास थी और करीब तीन सप्ताह पहले ही अपने माता-पिता को बिना बताए नोएडा आई थी और एक कॉल सेंटर में नौकरी कर रही थी। वह अपनी पुरानी सहेली संजना के साथ बरौला गांव स्थित पीजी में रह रही थी। 18 वर्षीय संजना भी असम की ही रहने वाली है। वह अभी 12वीं की पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी है। पुलिस के मुताबिक दोनों युवतियां तीन मंजिला मकान की पहली मंजिल पर रहती थीं। इसी मंजिल पर बिहार के कटिहार निवासी रमन राज का कमरा भी है। रमन बीटेक कर चुका है और पहले एक आईटी कंपनी में काम करता था।

घटनाक्रम की जानकारी

मकान में रहने वाले कुछ लोगों ने पुलिस को बताया कि रमन पिछले कुछ दिनों से बेरोजगार था। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि महक और उसकी सहेली संजना आठ अगस्त की रात अपने कमरे के बाहर लॉबी में टहल रही थीं। इसी दौरान रमन अपने कमरे के बाहर बैठकर शराब पी रहा था। किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। हालांकि, विवाद किस बात को लेकर हुआ, यह अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सका है। संजना नौ अगस्त को किसी काम से बाहर चली गई थी, जबकि महक कमरे में ही थी। संजना दस अगस्त को वापस लौटी तो महक कमरे में नहीं मिली। उसने महक से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उसका मोबाइल बंद आ रहा था। इसी बीच मकान में रहने वाले लोगों को रमन के कमरे से दुर्गंध आने लगी। कमरे पर ताला लगा था और रमन वहां नहीं था। दुर्गंध बढ़ने पर किरायेदारों को शक हुआ। उन्होंने इसकी जानकारी मकान मालिक सार्थक बंसल और पुलिस को दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। कमरे का ताला खुलवाकर पुलिस अंदर दाखिल हुई तो वहां महक का शव लहूलुहान हालत में पड़ा मिला। उसके शरीर पर कई जगह चोट और धारदार हथियार से वार के निशान थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। पुलिस ने कमरे और आसपास के स्थानों की जांच की। पुलिस ने महक का मोबाइल फोन भी कब्जे में लेकर जांच के लिए भेजा। मोबाइल की कॉल डिटेल, चैट और अन्य गतिविधियों से पुलिस को घटना से जुड़े अहम सुराग मिलने की उम्मीद है。

आरोपी युवक की तलाश शुरू

मकान मालिक सार्थक बंसल की शिकायत पर पुलिस ने रमन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार वारदात के बाद से रमन फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दो टीमें गठित की गई हैं। दोनों टीमें बिहार समेत उसके संभावित ठिकानों पर भेजी गई हैं। पुलिस उसके रिश्तेदारों, परिचितों और पूर्व कार्यस्थल से भी जानकारी जुटा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि महक नौ अगस्त को किस समय रमन के कमरे तक पहुंची और हत्या से पहले दोनों के बीच क्या बातचीत हुई। इसके अलावा यह भी जांच की जा रही है कि हत्या के बाद आरोपी कितने समय तक मकान में रहा और किस रास्ते से वहां से निकला।

कहासुनी का कारण

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अब तक हत्या की सही वजह स्पष्ट नहीं हुई है। प्रारंभिक जांच में आठ अगस्त की रात महक और रमन के बीच हुई कहासुनी को अहम कड़ी माना जा रहा है। हालांकि, हत्या के पीछे कोई अन्य वजह थी या नहीं, इसका पता आरोपी की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद ही चल सकेगा। घटना की जानकारी मिलने के बाद महक के परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलने पर उसके परिजन असम से फ्लाइट के जरिए नोएडा पहुंचे। पुलिस ने उन्हें घटना की जानकारी दी और शव की पहचान की प्रक्रिया पूरी कराई। परिजनों ने महक की मौत की परिस्थितियों की निष्पक्ष जांच और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है।

मकान के बारे में

जिस मकान में वारदात हुई, वहां पचास से अधिक कमरे हैं। भूतल पर दुकानें हैं। पहली से तीसरी मंजिल पर लोग रहते हैं। कमरे आमने सामने हैं और बीच में एक गलियारा है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है। अधिकारियों के मुताबिक रिपोर्ट से मौत का कारण, वार का तरीका और हत्या के समय से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। पुलिस जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे घटनाक्रम का खुलासा करने का दावा कर रही है। दावा यह भी किया जा रहा है कि महक और आरोपी की दोस्ती सालों पुरानी है。

सामान्य प्रश्न

महक अहमद की उम्र क्या थी?
महक अहमद की उम्र 19 वर्ष थी।
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