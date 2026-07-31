हथौड़े से हत्या करने के बाद पेट्रोल डालकर जला दी थी लाश

प्रयागराज में सोरांव के सुमित की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। हत्यारोपी शिवम राय ने सुमित की गर्लफ्रेंड से एकतरफा प्यार में गुस्से में आकर हथौड़े से उसकी हत्या की। शव को जलाने के बाद गंगा किनारे झाड़ियों में फेंका गया। पुलिस ने मुख्य साक्ष्य बरामद किए हैं।

प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। सोरांव के सुमित उर्फ साहिल की हत्या का पुलिस ने शुक्रवार को सनसनीखेज खुलासा किया। हत्यारोपी शिवम राय ने सुमित की गर्लफ्रेंड से एकतरफा प्यार में बेरहमी से हथौड़े से सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार कर हत्या की थी। इसके बाद शव पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। एक सप्ताह बाद उसकी निशानदेही पर गंगा किनारे रंगपुरा कछार की झाड़ियों में मृतक सुमित का कंकाल बरामद किया गया। सुमित के हाथ में पड़ी रॉड व अन्य साक्ष्य से शिनाख्त की गई। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथौड़ा और मृतक के दो मोबाइल सिमकार्ड भी बरामद किया है।

डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि शिवम राय पहले पुणे में रहकर मीडिया इंफ्लुएंसर का काम करता था। कुछ महीने पहले वह अपने घर जगदीशपुर कसारी आया था। भदरी गांव का 20 वर्षीय सुमित ममेरा भाई था और दोनों के बीच अच्छा खास तालमेल था। सुमित ने एक-दो बाद अपनी गर्लफ्रेंड से शिवम की मुलाकात करवाई थी। शिवम भी कई बार युवती से बातचीत की थी और उसका मोबाइल भी रीचार्ज कराया था। हालांकि, युवती ने शिवम की हरकतों से तंग आकर उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। सुमित की गर्लफ्रेंड से नजदीकियां बढ़ाने की नीयत से शिवम 23 जुलाई को सुमित को बहाने से फाफामऊ गंगा कछार ले गया।