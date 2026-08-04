युवक की हत्या के बाद गांव में पसरा सन्नाटा, अधिकतर घरों में लगा ताला
टंडवा में एक दलित युवती के साथ दुष्कर्म के आरोपी इमरोज की हत्या कर दी गई। आरोपी को लोगों ने पीट-पीट कर मार डाला। पुलिस के जवान घटनास्थल पर तैनात हैं जबकि अधिकांश लोग फरार हो चुके हैं। मोमिन कांफ्रेंस ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है।
टंडवा, निज प्रतिनिधि। एक दलित युवती के साथ दुष्कर्म के आरोपी को पीट-पीट कर हत्या की घटना से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात हैं। अधिकांश घरों को ताला लगाकर लोग फरार हो चुके हैं। इधर इस घटना ने पुलिस महकमा को पुरी तरह झकझोर कर रख दिया है। पुलिस के अनुसार रविवार की रात साढ़े दस बजे किशोरी शौच के लिए निकली और उसे आरोपी इमरोज ने अपहरण कर 24 घंटे तक अपने घर में रखकर दूष्कर्म किया। बताया गया कि पुलिस के जवानों के सामने ही उग्र भीड़ आरोपी को पीट रही थी। बताया गया कि आरोपी और पीड़िता का घर आमने-सामने हैं।
घटना का विवरण
आक्रोशित लोगों ने आरोपी के पिता सुल्तान मियां को भी बांध कर भीड़ ने पुछताछ की, और मारपीट की। बताया गया कि मृतक के दो भाई और है जो शहरों में मजदूरी करते हैं। दोनो का परिवार गरीब है, और मजदूरी कर जीवन यापन करता है। मृतक के पिता की ओर से 30 से अधिक ग्रामीणों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। डीएसपी प्रभात रंजन और सीओ गौरव राय ने बताया कि घटना स्थल पर स्थिति सामान्य है। साढ़े छह बजे शाम तक समाचार लिखे जाने तक मृतक का शव हजारीबाग से नहीं लाया गया था। थाना परिसर में मोमिन समुदाय की भीड़ जमी हुई है। मोमिन कांफ्रेंस के प्रखंड अध्यक्ष रोशन अंसारी का कहना है कि इस घटना में शामिल दोषी छुटे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। दुष्कर्म के जिस आरोपी को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। उसके उपर टंडवा थाना में पोक्सो एक्ट का मामला चल रहा है। एक साल पहले वह जमानत पर घर लौटा था। डीएसपी प्रभात रंजन बरवार ने बताया कि मृतक इमरोज पर पोक्सो एक्ट का मामला चल रहा था। मृतक शादी शुदा नहीं था.
मोमिन कांफ्रेंस की प्रतिक्रिया
मोमिन कांफ्रेंस के प्रखंड अध्यक्ष मो रोशन अंसारी ने नृशंस हत्या की कड़ी निन्दा करते हुए पुलिस से आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। उनका कहना है युवती के आरोप के हिसाब से जो उसके साथ घटना हुई वह भी निंदनीय है। पर कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है।
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