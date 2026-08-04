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पेड़ से बांधकर पिटाई, शरीर पर ब्लेड से वारकर डाला मिर्च पाउडर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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इलाके के अब्दालपुर खास धरिकार का पूरा गांव में मानसिक रोग से पीड़ित नाबालिग को चोर समझ पेड़ से बांधकर बेहरमी से पिटाई का मामला सामने आया है। आरोप है क

पेड़ से बांधकर पिटाई, शरीर पर ब्लेड से वारकर डाला मिर्च पाउडर

सोरांव के अब्दालपुर खास धरिकार का पूरा गांव में मानसिक रोग से पीड़ित नाबालिग को चोर समझ पेड़ से बांधकर बेहरमी से पिटाई का मामला सामने आया है। आरोप है कि शरीर पर ब्लेड से काटते हुए मिर्ची तक डाली गई। युवक के अचेत होकर आरोपी फरार हो गए। उसे गंभीरावस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों की तहरीर पर सोरांव पुलिस मामले की जांच कर रही है। सोरांव थानाक्षेत्र के अब्दालपुर खास धरिकार का पूरा गांव निवासी सुरेश कुमार का 16 वर्षीय नाबालिग बेटा शिवम कुछ महीनों से मानसिक रूप से बीमार चल रहा है। परिजन उसका इलाज भी करवा रहे हैं।

शनिवार भोर शिवम अचानक घर निकल नहर की ओर चला गया। आरोप है कि मजरा तिल्ली का पूरा निवासी तीन-चार युवकों ने शिवम को चोर समझ दबोच लिया और पेड़ से बांध कर बेरहमी से पिटाई की। शिवम के शरीर पर कोई जगह ब्लेड और सूजा से वार कर जख्मी कर दिया। यहां तक कि जख्म पर नमक एवं मिर्च पाउडर डाला गया, जिससे तड़पते हुए शिवम अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा। शिवम की हालत गंभीर बनी हुई है। शिवम की मां रेनू देवी ने सोरांव थाने में आरोपियों के खिलाफ तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। उधर, थाना प्रभारी दीनदयाल सिंह का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच सुलह समझौते की बात चल रही है।

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