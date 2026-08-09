साढ़ में कुल्हाड़ी से पति की हत्या, पत्नी को पीटकर जेवर लूटे

घाटमपुर (कानपुर), संवाददाता। साढ़ के देवसढ़ गांव में शुक्रवार देर रात घर की दीवार फांदकर घुसे बदमाशों ने सोते समय दंपति पर कुल्हाड़ी, चाकू और डंडों से हमला बोल दिया। युवक को पीट-पीटकर अधमरा करने के बाद पत्नी को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद पांच माह की बच्ची की हत्या की धमकी देकर महिला के जेवर उतरवा लिए और घर में खड़ी बाइक व डीवीआर लेकर फरार हो गए। दोनों घायलों को सीएचसी के बाद हैलट में भर्ती कराया गया। यहां युवक की मौत हो गई। पुलिस ने फुटेज के आधार पर परिवार के तीन सदस्यों को हिरासत में लिया है। चर्चा है कि देर रात पुलिस ने मुख्य आरोपी को बुंदेलखंड से पकड़ लिया है। पुलिस आज घटना का खुलासा कर सकती है।

बदमाशों का हमला

देवसढ़ निवासी मुमताज उर्फ कल्लू (27) दो साल पहले ही सऊदी से लौटा था और वर्तमान में कानपुर की एक डेयरी का वाहन चला रहा था। करीब डेढ़ साल पहले उसने गांव से एक किमी दूर रामगंगा नहर किनारे खेत में घर बनवाया और पत्नी शाहजहां के साथ रह रहा था। दोनों के पांच माह की बेटी मंतशा है। शाहजहां ने बताया कि शुक्रवार रात सभी लोग घर में टीनशेड के नीचे सो रहे थे। रात करीब 12 बजे नकाबपोश दो बदमाश दीवार फांदकर अंदर घुस आए। इससे पहले कि वह लोग कुछ कर पाते, बदमाशों ने घर में रखी कुल्हाड़ी से दोनों पर हमला कर दिया। पति मुमताज के सिर पर कुल्हाड़ी और डंडों से कई वार किए। विरोध पर उसे भी बुरी तरह से पीटा। इसके बाद घर के अंदर घुसे लेकिन कुछ मिला नहीं तो उसके पहने हुए गहने उतरवाए और डीवीआर व पति की बाइक लेकर फरार हो गए। बदमाशों के जाने के बाद वह बच्ची को गोद में लेकर कुछ दूर पर रहने वाले मन्नी सिंह के घर पहुंची। इसके बाद मन्नी गांव के और लोगों के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। इस समय मुमताज जमीन पर पड़ा कराह रहा था। गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी लेकिन बिधनू और साढ़ पुलिस करीब एक घंटे तक सीमा विवाद में उलझी रही। इसके बाद साढ़ पुलिस दोनों को बिधनू सीएचसी ले गई। यहां से दोनों को हैलट रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान शनिवार तड़के मुमताज की मौत हो गई। शाहजहां का इमरजेंसी में इलाज चल रहा है। उसे पति की मौत की सूचना नहीं दी गई है।