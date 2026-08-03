पुरानी रंजिश को लेकर धारदार हथियार से किया हमला
बस्ती की मुंडेरवा थानाक्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक महिला के पति पर धारदार हथियार से हमला किया गया। पति को गंभीर चोट और सिर की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ। बचाव में आए ससुर, सास और जेठ को भी पीटा गया। आरोपी ने गर्भवती महिला को शारीरिक नुकसान पहुंचाने तथा जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज किया।
बस्ती। मुंडेरवा थानाक्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर धारदार हथियार से हमला करने की घटना में पुलिस ने केस दर्ज किया है। इसी थानाक्षेत्र की रहने वाली शिकायकर्ता महिला का आरोप है कि गत 14 मई की रात करीब नौ बजे विपक्षी घर में घुस गए। उनके पति को पुरानी रंजिश को लेकर धारदार हथियार से मारापीटा। उनके पति के सिर में गंभीर चोट आई और उनके सिर की हड्डी टूट गई। बचाने के लिए ससुर, सास और जेठ आए तो उन्हें भी लाठी-डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया। घर में रखा बर्तन भी तोड़ दिया। आरोप है कि उनके ऊपर आरोपी दिलीप गंदी नजर रखता और अश्लील कमेंट करता है।
इस बारे में पति को जानकारी दी तो आरोपी भड़क गया और उनके पेट में पैर से मार दिया। वह गर्भवती हैं, जिससे गंभीर चोट आने के कारण वह बेहोश हो गईं। जाते समय आरोपी ने जानमाल की धमकी भी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी दिलीप यादव, बलिराम यादव, अभिषेक यादव, रामसुरेश यादव समेत सात लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच एसआई अशोक कुमार यादव को सौंपी गई है।---
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