Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

देवर ने भाभी को दबोचा, रिपोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
Follow us on Google News
share

टांडा में एक विवाहित महिला ने अपने तीन देवरों के खिलाफ अपमान एवं शारीरिक हमले की शिकायत दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि उसके देवर लगातार बुरी नजर रखते थे और एक बार उसे कमरे में ले जाकर जान से मारने की कोशिश भी की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

देवर ने भाभी को दबोचा, रिपोर्ट

टांडा, संवाददाता। देवर द्वारा अपनी भाभी को कमरे में ले जाकर तमंचे के बल पर बुरी नीयत से के चलते दबोच लिया। विरोध करने पर गालियां देते हुए जान से मारने की नीयत से गला दबा दिया और फरार हो गए। पीड़ित भाभी ने तीन देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी विवाहित महिला का आरोप है कि शादी के बाद से उसके देवर बुरी नजर रखते हैं और आये दिन अभद्र व्यववहार, अभद्र भाषा का प्रयोग के साथ ही अश्लील हरकतें करते हैं। पीड़िता ने क्षेत्राधिकारी के आदेश पर तीनों देवर के खिलाफ भाभी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rampur Latest News Crime News Rampur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।