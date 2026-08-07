देवर ने भाभी को दबोचा, रिपोर्ट
टांडा में एक विवाहित महिला ने अपने तीन देवरों के खिलाफ अपमान एवं शारीरिक हमले की शिकायत दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि उसके देवर लगातार बुरी नजर रखते थे और एक बार उसे कमरे में ले जाकर जान से मारने की कोशिश भी की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
टांडा, संवाददाता। देवर द्वारा अपनी भाभी को कमरे में ले जाकर तमंचे के बल पर बुरी नीयत से के चलते दबोच लिया। विरोध करने पर गालियां देते हुए जान से मारने की नीयत से गला दबा दिया और फरार हो गए। पीड़ित भाभी ने तीन देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी विवाहित महिला का आरोप है कि शादी के बाद से उसके देवर बुरी नजर रखते हैं और आये दिन अभद्र व्यववहार, अभद्र भाषा का प्रयोग के साथ ही अश्लील हरकतें करते हैं। पीड़िता ने क्षेत्राधिकारी के आदेश पर तीनों देवर के खिलाफ भाभी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है।
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