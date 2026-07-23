झगड़े में घायल किसान के बेटे की मौत के मामले में दो सगे भाइयों को 10-10 साल की

झगड़े में गंभीर घायल किसान के बेटे की उपचार के दौरान मौत से जुड़े मामले में अदालत ने दो सगे भाइयों को गैर इरादतन हत्या में 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। दोषियों पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। दस साल पुराने मामले में दोनों भाई जमानत पर जेल से बाहर चल रहे थे। बुधवार को अदालत से सजा सुनाए जाने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। घटना मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के गांव नांदनौर माफी से जुड़ी थी। नौ मई 2016 को यहां रहने वाले किसान राजवीर सिंह के बेटे रवि का गांव निवासी सगे भाई गोपी व राजाराम पुत्रगण दयाचंद से झगड़ा हो गया था।

हमले में लहूलुहान रवि को गंभीर चोट आई थी। नाजुक हालत में परिजनों ने अमरोहा शहर में गुलड़िया रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उपचार के दौरान 10 मई को रवि ने दम तोड़ दिया था। मृतक के पिता राजवीर सिंह की तहरीर के आधार पर मंडी धनौरा पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गैर इरदातन हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया था हालांकि बाद में दोनों जमानत पर जेल से छूट आए थे। विवेचक ने मजबूत साक्ष्य जुटाते हुए दोनों भाइयों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत में विचाराधीन चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चौधरी कर रहे थे। बुधवार को अंतिम सुनवाई के दौरान अदालत ने पत्रावली व साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन किया। जिनके आधार पर सगे भाई गोपी व राजाराम को रवि की गैर इरादतन हत्या में दोषी करार दिया। दोनों को 10-10 साल जेल की सजा सुनाई। 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।