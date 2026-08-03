कढ़ाही बनी नाव, भाई बना पतवार
कायमगंज के सिनौली गांव में बाढ़ ने जब घरों में पानी भर दिया, तो एक बड़े भाई ने हार नहीं मानी। उसने एक लोहे की कढ़ाही को नाव और डंडे को पतवार बनाकर अपने छोटे भाई को सुरक्षित सड़क तक पहुंचाया। यह घटना भाई के प्यार और जिम्मेदारी की मिसाल है।
कायमगंज। आपदा चाहे जितनी बड़ी हो, अपनों का प्यार हर मुसीबत को पार करा ही देता है। सिनौली गांव में जब बाढ़ का पानी घरों तक घुस आया और रास्ता बंद हो गया, तो एक बड़े भाई ने हार नहीं मानी। लोहे की बड़ी कढ़ाही को 'नाव' और एक डंडे को 'पतवार' बनाकर उसने छोटे भाई को सुरक्षित सड़क तक पहुंचाया। यह सिर्फ एक जुगाड़ नहीं, भाई के अटूट प्यार और जिम्मेदारी की मिसाल है।
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