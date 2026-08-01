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थाने में आग लगाकर जान देने वाले की बहन ने दर्ज कराया मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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सरसौल में 14 जून को एक युवक ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली। उसकी बहन ने उसके ससुरालीजनों समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। युवक की पत्नी के साथ छोटे भाई के अवैध संबंधों के आरोप हैं। विवाद के बाद युवक ने खुद को आग लगा ली थी, जिससे उसकी मौत हो गई।

थाने में आग लगाकर जान देने वाले की बहन ने दर्ज कराया मुकदमा

सरसौल। 14 जून को महाराजपुर थाने में आग लगाकर जान देने वाले युवक की बहन ने भाई की मौत के मामले में उसके ससुरालीजनों समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपितों में दिवंगत का छोटा भाई भी है। बहन का आरोप है कि छोटे भाई के दिवंगत की पत्नी से अवैध संबंध थे। उससे बड़ा भाई परेशान था। इसी को लेकर पत्नी से उसका विवाद हुआ था। ससुराल में पत्नी के मायके वालों ने भाई के साथ मारपीट की थी। पत्नी ने फर्जी मारपीट का मुकदमा महाराजपुर थाने में दर्ज करा दिया था। शिकायत लेकर थाने पहुंचे भाई ने आहत होकर अपने को आग लगा ली थी, बाद में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

महाराजपुर थाना प्रभारी जनार्दन सिंह ने बताया मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

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