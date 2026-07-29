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युवती के भाई ने बहन के साथ अनहोनी की जताई आशंका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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शिकोहाबाद में एक युवती के भाई ने उसके पिता-पुत्र पर बहला फुसलाकर अगुआ करने का आरोप लगाया है। युवती 24 जुलाई को घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं आई। परिजनों ने दो दिन बाद जाना कि युवती को अगवा किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

युवती के भाई ने बहन के साथ अनहोनी की जताई आशंका

शिकोहाबाद में एक युवती के भाई ने पिता पुत्र पर उसकी बहन को बहला फुसलाकर अगुआ करने का आरोप लगाया है। युवती आभूषण भी ले गई है। हाथरस के सहपऊ के एक युवक का कहना है कि उसकी बहन 24 जुलाई की अपनी बहन के घर से घर जाने के लिए निकली थी। उसके बाद जब वह घर नहीं पहुंची तो परिजनों को उसकी चिंता हुई। परिजनों को 2 दिन बाद युवती के परिजनों को ज्ञात हुआ कि उसे अजीत कुमार पुत्र शैलेन्द्र सिंह, शैलेंद्र सिंह, भाई अविनाश, संजीव निवासी महारारा थाना सहपऊ हाथरस युवती को बहला फुसलाकर अपरहण कर लिया है।

युवती अपने साथ सोने के कुंडल, सोने की चैन, पाँच अंगूठी ले गई है। पुलिस ने युवती के भाई की शिकायत पर चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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