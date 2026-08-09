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इनकम टैक्स अधिकारी बन व्यवसायी से 40 लाख लूट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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जसीडीह में शनिवार को छह अपराधियों ने खुद को आयकर अधिकारी बताकर 40 लाख रुपए की लूट की। स्कॉर्पियो में सवार अपराधियों ने व्यवसायी को रोककर उसकी कार की तलाशी ली और उसे ले जाकर सुनसान जगह पर छोड़ दिया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

इनकम टैक्स अधिकारी बन व्यवसायी से 40 लाख लूट

जसीडीह, प्रतिनिधि। जसीडीह थाना क्षेत्र में शनिवार को दिनदहाड़े खुद को इनकम टैक्स अधिकारी बताकर छह अपराधियों ने करीब 40 लाख रुपए की लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो सवार अपराधियों ने बिहार के बांका जिले के चांदन थाना क्षेत्र अंतर्गत एक राइस मिल मालिक वीरेंद्र चौधरी की कार का दर्दमारा बॉर्डर के समीप से पीछा करना शुरू किया।

घटना का विवरण

वहीं थाना क्षेत्र के टाभाघाट गांव के पास ओवरटेक कर कार रुकवाई और खुद को आयकर विभाग का अधिकारी बताते हुए जांच के नाम पर व्यवसायी को अपनी स्कॉर्पियो में बैठा लिया। उसके बाद अपराधियों ने व्यवसायी के पास मौजूद करीब 40 लाख रुपयों से भरा बैग और लैपटॉप लूट लिया और बिहार के जमुई जिले के चंद्रमंडीह थाना क्षेत्र के एक सुनसान जंगल में उतारकर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित व्यवसायी ने जसीडीह थाना पहुंचकर पुलिस को घटना के बाबात आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार, वीरेंद्र चौधरी शनिवार सुबह करीब 40 लाख रुपए लेकर वंदे भारत ट्रेन से कोलकाता जाने के लिए जसीडीह आ रहे थे।

पुलिस की कार्रवाई

वह अपनी कार से जसीडीह की ओर बढ़ रहे थे। उसी दौरान दर्दमारा बॉर्डर के पास स्कॉर्पियो सवार छह लोगों ने उनकी कार का पीछा करना शुरू कर दिया। टाभाघाट गांव के समीप अपराधियों ने उनकी कार ओवर टेक कर रोक ली। उसके बाद सभी ने खुद को इनकम टैक्स विभाग का अधिकारी बताया और व्यवसायी से पूछताछ शुरू कर दी। जांच के नाम पर पहले कार की तलाशी ली गई और फिर व्यवसायी को जबरन अपनी स्कॉर्पियो में बैठा लिया गया। उसके बाद अपराधी उसे अपने साथ लेकर बिहार सीमा की ओर निकल गए। पीड़ित के अनुसार, अपराधी उन्हें लेकर बिहार के जमुई जिले के चंद्रमंडीह थाना क्षेत्र में पहुंच गए। वहां सुनसान जंगल में रुपए और लैपटॉप लेने के बाद उन्हें उतार दिया और अपनी स्कॉर्पियो लेकर फरार हो गए। व्यवसायी ने किसी तरह घटना की जानकारी पुलिस को दी। उसके बाद स्थानीय और जसीडीह पुलिस को मामले की जानकारी मिली। घटना की जानकारी मिलते ही जसीडीह थाना के एसआई राजेंद्र सिंकू पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। बाद में चांदन क्षेत्र के डीएसपी ने भी घटनास्थल और मामले की जानकारी ली।

सीसीटीवी फुटेज और जांच

पुलिस अब दर्दमारा बॉर्डर से टाभाघाट तक के संभावित रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। अपराधियों की स्कॉर्पियो की पहचान के साथ उनके मोबाइल नंबर और लोकेशन समेत अन्य तकनीकी साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि वारदात में शामिल अपराधी कौन थे और उन्होंने व्यवसायी की कार का पीछा कहां से शुरू किया था। पुलिस जांच का एक अहम बिंदु यह भी है कि अपराधियों को व्यवसायी के पास करीब 40 लाख रुपए होने की जानकारी कैसे मिली। क्या अपराधियों ने पहले से व्यवसायी की रेकी की थी या किसी करीबी व्यक्ति ने रकम की जानकारी लीक की थी, इसकी भी जांच की जा रही है। उधर दिनदहाड़े हुई इस वारदात से जसीडीह व आसपास के इलाके के व्यवसायियों में दहशत का माहौल है। समाचार लिखे जाने तक पुलिस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया के साथ अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की तैयारी में जुटी है।

सामान्य प्रश्न

इस घटना में अपराधियों ने कितनी रकम चुराई?
अपराधियों ने करीब 40 लाख रुपए की लूट की।
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