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विदेश ::: ईरान के लिए जासूसी करने के आरोप में शख्स गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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लंदन से 44 वर्षीय राशद सुल्तानोव को साइप्रस में ब्रिटिश वायुसेना अड्डे की जासूसी करते हुए गिरफ्तार किया गया है। उसे इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) को जानकारी देने का आरोप है। सुल्तानोव लंदन में रहता है और टैक्सी चालक का काम करता है। पुलिस उसके प्रत्यर्पण की मांग कर रही है।

विदेश ::: ईरान के लिए जासूसी करने के आरोप में शख्स गिरफ्तार

लंदन, एजेंसी। साइप्रस में एक ब्रिटिश वायुसेना अड्डे की ईरान के लिए जासूसी करने के संदेह में लंदन के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। यह जानकारी ब्रिटिश पुलिस ने शुक्रवार को दी। आरोपी पर ब्रिटेन के सैन्य अड्डे की निगरानी कर ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) को जानकारी देने का आरोप है। लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अनुसार 44 वर्षीय राशद सुल्तानोव ब्रिटिश-अजरबैजानी नागरिक है। उस पर साइप्रस स्थित आरएएफ अक्रोटिरी की निगरानी करने और उसकी जानकारी आईआरजीसी के साथ साझा करने का आरोप है। उसे 17 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। ब्रिटिश पुलिस अब उसके प्रत्यर्पण की मांग कर रही है।

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पुलिस ने बताया कि सुल्तानोव लंदन में रहता है। ब्रिटिश मीडिया के अनुसार वह टैक्सी चालक के रूप में काम करता है। अक्रोटिरी मध्य-पूर्व में ब्रिटिश सैन्य अभियानों के लिए ब्रिटेन का प्रमुख वायुसेना अड्डा है।

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