विदेशी नागरिक जॉर्डन की वीसी से हुई पेशी, जमानत पर सुनवाई कल
महराजगंज में ब्रिटेन के नागरिक जॉर्डन जोसेफ पीटर फिट्जपैट्रिक को नेपाल जाने के प्रयास में पकड़ा गया। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ। अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी।
महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। भारतीय सीमा से अवैध ढंग से नेपाल जाने के प्रयास में पकड़े गए ब्रिटेन निवासी जॉर्डन जोसेफ पीटर फिट्जपैट्रिक की जमानत याचिका पर सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेशी हुई। हालांकि, सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए अगली तिथि 12 अगस्त मुकर्रर की है।बीते 11 जुलाई को सोनौली सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों ने फर्जी पहचान के साथ ब्रिटेन न्यूनीटन निवासी जॉर्डन को पकड़ा था। सोनौली पुलिस ने केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। गोरखपुर जेल में बंद विदेशी नागरिक जॉर्डन की जमानत अर्जी पूर्व में सीजेएम कोर्ट से खारिज हो चुकी है।
इसके बाद आरोपित की ओर से सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में वीसी के जरिए पेशी के दौरान जमानत पर सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ी, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया। अब कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तारीख तय कर दी है।
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