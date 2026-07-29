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बृजमंडल जलाभिषेक यात्रा की तैयारियां परखीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा, सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष जोर नूंह।

बृजमंडल जलाभिषेक यात्रा की तैयारियां परखीं

ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा, सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष जोर नूंह। आगामी 3 अगस्त को होने वाली बृजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उपायुक्त अखिल पिलानी और पुलिस अधीक्षक अर्पित जैन ने बुधवार को हरियाणा-राजस्थान सीमा क्षेत्र तथा झिरकेश्वर शिव मंदिर का दौरा कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। अधिकारियों ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए सभी विभागों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।

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यात्रा मार्ग की समीक्षा

निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने यात्रा मार्ग का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सभी जरूरी इंतजाम समय रहते पूरे किए जाएं। उन्होंने साफ-सफाई, पेयजल, बिजली, बैरिकेडिंग, पार्किंग, चिकित्सा सुविधा, अग्निशमन, शौचालय और यातायात प्रबंधन को लेकर संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि बृजमंडल जलाभिषेक यात्रा जिले का प्रमुख धार्मिक आयोजन है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। ऐसे में सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।

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सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा

पुलिस अधीक्षक अर्पित जैन ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी, पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारियों ने शिव मंदिर में पूजा-अर्चना कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि, शांति और जनकल्याण की कामना की। इस मौके पर एसडीएम लक्ष्मी नारायण, डीएसपी हरदीप सिंह सहित अन्य अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

सामान्य प्रश्न

बृजमंडल जलाभिषेक यात्रा कब हो रही है?
बृजमंडल जलाभिषेक यात्रा आगामी 3 अगस्त को हो रही है।
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