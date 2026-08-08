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लोहिया के नाम पर राजनीति करने वालों ने उनके विचारों को त्यागा: ब्रजेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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-डिप्टी सीएम बोले, लोहिया होते तो परिवार को सत्ता दिलाने की राजनीति स्वीकार

लोहिया के नाम पर राजनीति करने वालों ने उनके विचारों को त्यागा: ब्रजेश

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शनिवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव को फिर घेरा। उन्होंने अखिलेश को कोट करते हुए कहा कि राजनीति में विचारों का उत्तर विचारों से दिया जाता है, व्यक्तिगत कटुता और असत्य आरोपों से नहीं। उन्होंने कहा कि अखिलेश ब्राह्मण हितैषी होने का स्वांग कर रहे हैं।

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बिना परिवारवाद के राजनीति

ब्रजेश पाठक ने शनिवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखते हुए कहा है कि डा. राममनोहर लोहिया परिवारवाद के सबसे बड़े विरोधी थे। वे स्पष्ट कहते थे कि ‘जो परिवार से सटेगा, वह समाज से कटेगा।’ उनका यह भी मानना था कि ‘जब परिवार सबसे अधिक शक्तिशाली हो जाता है, तब समाज कमजोर हो जाता है।’ आज जो लोग लोहिया के नाम पर राजनीति करते हैं, उन्होंने उनके विचारों को त्याग दिया है। लोहिया यदि आज स्वयं होते तो परिवारवाद को राजनीति का आधार बनाने वालों को सबसे पहले कठोर प्रश्नों के कटघरे में खड़ा करते। परिवार को सत्ता दिलाने की राजनीति को वे कभी स्वीकार नहीं करते।

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जनता की समझ

उन्होंने कहा कि अखिलेश स्वांग कर रहे हैं। पत्रकारों की जाति पूछते हैं। आपका पूरा राजनीतिक विमर्श एक ही परिवार के इर्द-गिर्द घूमता है। समाज का उत्थान किसी एक परिवार को सत्ता दिलाने से नहीं, बल्कि प्रत्येक वर्ग को समान अवसर, न्याय और सम्मान देने से होता है। जहां तक मेरे सार्वजनिक जीवन का प्रश्न है, उसका मूल्यांकन जनता करती है। मैंने सदैव संगठन, संविधान और जनसेवा को सर्वोपरि रखा है। व्यक्तिगत आरोप, अपशब्द और दुष्प्रचार न सत्य को बदल सकते हैं और न ही जनता का विश्वास। भाजपा की राजनीति ‘राष्ट्र प्रथम, संगठन सर्वोपरि और अंत्योदय’ के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि परिवारवादी राजनीति का मूल उद्देश्य सत्ता को एक परिवार तक सीमित रखना है। जनता इस अंतर को भली-भांति समझती है।

सामान्य प्रश्न

ब्रजेश पाठक ने किसको घेरा?
ब्रजेश पाठक ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को घेरा।
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