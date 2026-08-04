Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दोषमुक्त होने के बाद वृंदावन पहुंचे पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
Follow us on Google News
share

वृंदावन में पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने न्यायालय द्वारा आरोप खारिज होने के बाद अपने गुरु रितेश्वर महाराज से आशीर्वाद लिया। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि निर्णय से पहले वे उनके दर्शन के लिए नागपुर गए थे। पुनः राजनीति में सक्रियता का संकेत देते हुए उन्होंने विनेश फोगाट के ऊपरी कोर्ट जाने के अधिकार को स्वीकार किया।

दोषमुक्त होने के बाद वृंदावन पहुंचे पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण

वृंदावन, कैसरगंज के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने उन पर लगे आरोप न्यायालय से खारिज होने के बाद अपने गुरु रितेश्वर महाराज से आशीर्वाद लिया। दर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत में पुनः राजनीति में सक्रिय होने का संकेत दिया। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण शरण सिंह पर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक सहित कई पहलवानों ने कई आरोप लगाये थे। सोमवार को न्यायालय ने उन पर लगे आरोप खारिज कर बरी कर दिया। जिसके बाद वह मंगलवार को वृंदावन पहुंचे और अपने गुरु रितेश्वर महाराज का आशीर्वाद लेकर पूजा अर्चना की। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि निर्णय आने से पहले उन्होंने नागपुर में गुरु महाराज के दर्शन किये थे और अब निर्णय आने के बाद दर्शन करने आये हैं।

ये भी पढ़ें:कैसे बरी हो गए बृजभूषण शरण सिंह?

इसके बाद घर जायेंगे। विनेश फोगाट द्वारा ऊपरी कोर्ट में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह उनका अधिकार है। राम मंदिर चंदा चोरी और मंदिरों की कमेटी में राजनैतिक लोगों को शामिल किये जाने के सवाल पर उन्होंने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया। वहीं उनके गुरु रितेश्वर महाराज ने कहा कि दबदबा था, है और रहेगा। हम न्याय पालिका का सम्मान करते हैं। सत्य की जीत हुई है।

ये भी पढ़ें:Balrampur News: बृजभूषण शरण सिंह के बरी होने पर समर्थकों ने मनाया जश्न
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mathura Latest News Crime News Mathura News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।