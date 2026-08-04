दोषमुक्त होने के बाद वृंदावन पहुंचे पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण
वृंदावन में पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने न्यायालय द्वारा आरोप खारिज होने के बाद अपने गुरु रितेश्वर महाराज से आशीर्वाद लिया। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि निर्णय से पहले वे उनके दर्शन के लिए नागपुर गए थे। पुनः राजनीति में सक्रियता का संकेत देते हुए उन्होंने विनेश फोगाट के ऊपरी कोर्ट जाने के अधिकार को स्वीकार किया।
वृंदावन, कैसरगंज के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने उन पर लगे आरोप न्यायालय से खारिज होने के बाद अपने गुरु रितेश्वर महाराज से आशीर्वाद लिया। दर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत में पुनः राजनीति में सक्रिय होने का संकेत दिया। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण शरण सिंह पर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक सहित कई पहलवानों ने कई आरोप लगाये थे। सोमवार को न्यायालय ने उन पर लगे आरोप खारिज कर बरी कर दिया। जिसके बाद वह मंगलवार को वृंदावन पहुंचे और अपने गुरु रितेश्वर महाराज का आशीर्वाद लेकर पूजा अर्चना की। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि निर्णय आने से पहले उन्होंने नागपुर में गुरु महाराज के दर्शन किये थे और अब निर्णय आने के बाद दर्शन करने आये हैं।
इसके बाद घर जायेंगे। विनेश फोगाट द्वारा ऊपरी कोर्ट में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह उनका अधिकार है। राम मंदिर चंदा चोरी और मंदिरों की कमेटी में राजनैतिक लोगों को शामिल किये जाने के सवाल पर उन्होंने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया। वहीं उनके गुरु रितेश्वर महाराज ने कहा कि दबदबा था, है और रहेगा। हम न्याय पालिका का सम्मान करते हैं। सत्य की जीत हुई है।
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