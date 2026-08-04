साजिश हुई नाकाम, सत्य की हुई जीत

वाराणसी। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बरी होने के बाद सोमवार को भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह ने वीडियो कॉल कर बनारस के पहलवानों से बात की। कहा कि विपक्षियों की साजिश नाकाम हो गई, अंतत: जीत सत्य की ही हुई। इस दौरान कुश्ती प्रशिक्षकों और पहलवानों ने उन्हें बधाई दी। वहीं, जीत की खुशी मनाते हुए कुश्ती खिलाड़ियों एवं कुश्ती प्रशिक्षकों ने हनुमानजी की पूजा अर्चना की और एक दूसरे को मुंह मीठा कराया। इस मौके पर वाराणसी कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव सिंह रानू, वाराणसी कुश्ती संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोरख यादव, रणवीर यादव, अरविंद यादव, सुनील यादव, जावेद पहलवान, विशाल यादव, अशोक यादव, बेबी सिंह, विभा मौर्य, मानसी सिंह, इति प्रजापति, सुभाष यादव, सुरेंद्र यादव, उमेश कुमार, रामाश्रय यादव, दिव्यांश सिंह, उमेश कुमार यादव आदि थे।