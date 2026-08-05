दहेज की मांग बढ़ाने व बाद में शादी से पीछे हटने की दर्ज कराई एफआईआर

दरौंदा, एक संवाददाता। शादी तय होने के बाद दहेज की मांग बढ़ाने व बाद में शादी से पीछे हटने की एफआईआर थाने में दर्ज कराई गई है। आरोप है कि शादी से एक माह पहले वर पक्ष ने एक तोला सोने की अतिरिक्त मांग की। मामला पुलिस में दर्ज होने के बाद जांच शुरू कर दी गई है।

दरौंदा, एक संवाददाता। शादी तय होने के बाद दहेज की मांग बढ़ाने व बाद में शादी से पीछे हटने की एफआईआर थाने में दर्ज कराई गई है। एफआईआर में सारण जिले के सहाजितपुर थाना क्षेत्र के कोल्हुआं के सुशील ओझा ने करसौत निवासी मोहन सिंह व उनके स्वजन पर दहेज की मांग करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आवेदन के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।

शादी के समय का विवरण आवेदन में सुशील ओझा ने कहा है कि उनकी पुत्री का विवाह करसौत निवासी मोहन सिंह के पुत्र रौनक से तय हुई थी। लड़की देखने के बाद वर पक्ष की ओर से रिश्ता पसंद किए जाने की बात कही गई। इस दौरान सोने की अंगूठी, कपड़े, मिठाई, रुपये भी दिए गए। बाद में दोनों पक्षों की सहमति से चार दिसंबर 2025 को शादी की तिथि निर्धारित की गई। शादी की तिथि तय होने के बाद उन्होंने सगुन के रूप में पांच हजार रुपये भी दिए। आरोप है कि शादी से करीब एक माह पहले वर पक्ष ने एक तोला सोने की अतिरिक्त मांग कर दी। महंगाई बढ़ने का हवाला देते हुए मांग पूरी करने का दबाव बनाया गया। जब असमर्थता जताई तो शादी कहीं और करने की बात कही गई।

मामले का समाधान मामले को सुलझाने के लिए मोहन Singh के पड़ोसी के माध्यम से भी बातचीत कर समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन बात नहीं बनी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि शादी टूटने से बचाने के लिए उन्होंने दो लाख रुपये तक दिए। इसके बावजूद शादी को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई और शादी की तिथि बदल दी गई। सुशील ओझा ने बताया कि वह हृदय रोगी हैं और इस पूरे घटनाक्रम से मानसिक रूप से परेशान हैं। उन्होंने पुलिस से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि आवेदन के आधार पर प्राथमिकी कर आरोपों की जांच की जा रही है।