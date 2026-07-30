दहेज मांगने का विरोध करने पर मारपीट की

लोनी, हरदीप श्रीवास्तव। लोनी थाना क्षेत्र में निकाह के पांच वर्ष बाद दहेज में ससुराल पक्ष के लोगों ने महिला से कार और दस लाख रुपये की मांग की। आरोप है कि विरोध करने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने महिला के परिजन को घर बुलाकर मारपीट कर धारदार हथियार से हमला किया। हमले में पांच लोग घायल हो गए। पीड़ित की शिकायत पर पति समेत सात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। लोनी थाना क्षेत्र की प्रेम नगर कॉलोनी में रहने वाले सलमान ने अपनी बहन आयशा का निकाह पांच वर्ष पहले मुस्तफाबाद कॉलोनी में रहने वाले वसीम के साथ किया था।

उन्होंने बताया निकाह के बाद से ससुराल वाले बहन को दहेज कम लाने के लिए प्रताड़ित करते थे। उन्होंने बताया कि करीब एक माह पहले पति और ससुराल के लोगों ने बहन को कार और दस लाख रुपये की मांग करते हुए घर से निकाल दिया। वह 19 जुलाई को समाज के लोगों के साथ बहन की ससुराल पहुंचे तो ससुर ने 29 जुलाई को घर आने की बात कहीं। आरोप है कि वह भाई और अन्य के साथ 29 जुलाई को बहन की ससुराल पहुंचे तो बहनोई उसके भाई, पिता और जीजा ने उन लोगों के साथ मारपीट की। उन्होंने बताया कि मारपीट के दौरान धारदार हथियार से हमला किया गया। हमले में उन्हें भाई इमरान, शानू बिलाल और दानिश गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने किसी तरह भाग कर जान बचाई और मामले की सूचना पुलिस को दी। सहायक पुलिस आयुक्त लोनी राम किशन ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर वसीम, कय्यूम, शहनाज, सलीम, नदीम, जुनैद और नाजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।