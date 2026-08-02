दहेज उत्पीड़न के आरोप में पति समेत सात पर मुकदमा
गांव जुझैला चक की विवाहिता प्रियंका ने अपने पति और सात अन्य पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। प्रियंका की शादी छह साल पहले हुई थी, जिसके बाद से नवीनतम दहेज की मांग के चलते उसका शोषण किया जा रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
थाना क्षेत्र के गांव जुझैला चक निवासी विवाहिता प्रियंका ने पति समेत सात लोगों पर दहेज के लिए प्रताड़ित कर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि छह वर्ष पहले उसकी शादी गांव निवासी हरिओम के साथ हुई थी। शादी में करीब आठ लाख रुपये खर्च हुए थे। बावजूद इसके पति हरिओम, सास नन्ही, ससुर टीकाराम, देवर देशराज, ननद संतोष, ननद बीना व नंदोई हरिराम बतौर दहेज पांच लाख रुपये, बुलेट बाइक की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र सिरोहा ने बताया कि मामले में पीड़िता की तहरीर पर आरोपी पति समेत सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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