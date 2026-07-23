पत्नी की हत्या में आरोपी पति गिरफ्तार, भेजा जेल
किशनी। थाना क्षेत्र के ग्राम हिरौली में विवाहिता की दहेज हत्या कर दी गई। 21 जुलाई को हुई इस घटना में पुलिस ने पति सहित पांच ससुरालीजनों के खिलाफ दहेज
थाना क्षेत्र के ग्राम हिरौली में विवाहिता की दहेज हत्या कर दी गई। 21 जुलाई को हुई इस घटना में पुलिस ने पति सहित पांच ससुरालीजनों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया। गुरुवार को पुलिस ने दबिश देकर हत्यारोपी पति को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। अब पुलिस शेष आरोपियों की तलाश कर रही है। लेकिन वे सभी घर से फरार हैं। जनपद फर्रुखाबाद के नबाबगंज थाना क्षेत्र के ग्राम उखरा निवासी कृष्णमुरारी पुत्र रामसिंह शाक्य ने पुलिस को तहरीर देकर शिकायत की कि उसकी पुत्री शिवानी की शादी किशनी के हिरौली निवासी प्रशांत के साथ हुई थी।
शादी के बाद ससुराल पक्ष के लोग शिवानी को प्रताड़ित कर रहे थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर पति और ससुरालीजनों ने मिलकर शिवानी की हत्या कर दी। घटना की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और हत्यारोपी पति प्रशांत को हिरौली पुलिया के निकट से गिरफ्तार कर लिया, उसे थाने लाया गया और पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। थाना प्रभारी छत्रपाल सिंह का कहना है कि शेष आरोपी फरार हैं, जल्द उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी और उन्हें जेल भेजा जाएगा।
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