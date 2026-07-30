हत्या कर शव का दाह-संस्कार करने का केस

दहेज में स्कार्पियो नहीं देने पर ससुरालवाले दे रहे थे धमकी बोले थानाध्यक्ष, मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही (पेज तीन) रामपुर, एक संवाददाता। करमचट थाना क्षेत्र के तेनुआ गांव में एक नवविवाहिता की हत्या कर शव का दाह-संस्कार कर देने का मुकदमा थाने में दर्ज कराया गया है। मृतका सीता कुमारी करमचट थाना क्षेत्र के तेनुआ निवासी विकास कुमार उपाध्याय की पत्नी थी। सीता के पिता बेलांव थाना क्षेत्र के बिछियां गांव निवासी रामाकांत तिवारी ने गुरुवार को दर्ज मुकदमा में बेटी के पति विकास कुमार उपाध्याय, सास आशा देवी, देवर आदर्श उर्फ आशीष को नामजद किया है। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि विवाह के बाद से ही पति उनकी पुत्री को मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था और फोन पर गाली-गलौज करता था। सास आशा देवी एवं देवर आदर्श उर्फ आशीष शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। पीड़िता को धमकी दी जाती थी कि उसे दबाकर मार देंगे। करंट लगा देंगे। भोजन भी नहीं दिया जाएगा। उसका पति लगातार मायके से दहेज में स्कॉर्पियो वाहन लाने का दबाव बनाता था। मांग पूरी नहीं होने पर जान से मारने की धमकी देता था।

परिवार की चिंता

हम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे मृतका के पिता ने पुलिस ने बताया कि वह दो दिन पहले अपनी बेटी के ससुराल गए थ। सीता ने उनसे कहा था कि मेरी आस मत कीजिएगा। हम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। हमें काफी प्रताड़ित किया जा रहा है। इसलिए गांव लौटकर वह बेटी को रोज फोन करने लगे। बुधवार को फोन किए तो घंटी बजी पर रिसीव नहीं सकी। ससुराल वाले भी कॉल रिसीव नहीं कर सके। उन्हें आशंका हुई तो थाने को फोन किया और गुरुवार को थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया। कोट आवेदन मिला है। मुकदमा दर्ज कर सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। सीता की ससुराल वाले अपने घर से फरार हैं। उन्हें पकड़कर पूछताछ करने के लिए छापेमारी की जा रही है। फॉरेंसिक टीम ने सीता के घर से संभावित साक्ष्य का नमूना लिया है। पंकज कुमार पासवान, थानाध्यक्ष, करमचट शराब के साथ आरोपितों को किया गिरफ्तार चांद। स्थानीय थाने की पुलिस ने वाहन जांच के दौरान दो व्यक्तियों को शराब के साथ गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष भागीरथ कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों में चैनपुर थाना क्षेत्र के अमांव निवासी कृपाशंकर तिवारी के पुत्र करण तिवारी व सुभाष दुबे के पुत्र आशीष दुबे शामिल हैं। वाहन जांच के दौरान बाइक से आते उक्त लोगों को रोककर जांच की गई तो उनके पास से 14.600 लीटर देसी शराब मिली। दोनों के खिलाफ मद्य निषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उनकी मेडिकल जांच कराकर उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। शराब सेवन मामले में तीन पकड़े गए चांद। स्थानीय थाने की पुलिस ने शराब सेवन के मामले में तीन लोगों को पकड़ा है। पकड़े गए लोगों में चांद थाना क्षेत्र के दारुण गांव निवासी दया बिंद का पुत्र लाला कुमार, बहेरिया गांव निवासी रामअवतार बिंद के पुत्र मुनेश कुमार और रामपति बिंद के पुत्र जिउत कुमार शामिल हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल जांच कराने पर शराब पीने की पुष्टि होने पर उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।