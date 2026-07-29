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4 महीने पहले हुई थी शादी, हत्या कर शव को गंगा में बहाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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करायपरसुराय थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव की घटना 4 महीने पहले हुई थी शादी, हत्या कर शव को गंगा में बहाया 4 महीने पहले हुई थी शादी, हत्या कर शव को गंगा में बहाया

4 महीने पहले हुई थी शादी, हत्या कर शव को गंगा में बहाया

करायपरसुराय थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव की घटना मायके के लोगों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप, पति गिरफ्तार करायपरसुराय, निज संवाददाता। थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव में दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या करने का मामला सामने आया है। उसकी शादी मात्र चार महीने पहले हुई थी। पुलिस ने आरोपित पति को गिरफ्तार कर लिया है। उसने बताया कि शव को गंगा में बहा दिया है। मृतका संतोष कुमार की 20 वर्षीया पत्नी काजल कुमारी है। उसकी मौसी पटना जिला के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के सिंगरियावां गांव निवासी उर्मिला देवी के आवेदन पर ससुरालवालों के खिलाफ दहेज हत्या की एफआईआर करायी गयी है।

घटना का विवरण

प्राथमिकी के अनुसार तेल्हाड़ा थाना क्षेत्र के धर्म बिगहा गांव निवासी सुदामा बिंद की 20 वर्षीया पुत्री काजल कुमारी की शादी इसी साल 27 मार्च को संतोष से हुई थी। पिता, लुधियाना की एक फैक्ट्री में काम करते हैं। शादी के बाद से ससुराल वाले उससे 50 हजार रुपये की मांग कर रहे थे। इसके लिए उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। मंगलवार की देर शाम गांव वालों ने फोन कर काजल की हत्या की सूचना दी। मायके के लोग पकड़ी गांव पहुंचे तो शव गायब था। पति समेत ससुराल के अन्य लोग फरार थे। पति के साथ उसकी मां को भी इस मामले में आरोपित बनाया गया है।

पुलिस कार्रवाई

थानाध्यक्ष सुशील कुमार पासवान ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गयी। बुधवार की सुबह आरोपित संतोष को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने बताया कि शव को नाव के सहारे ले जाकर फतुहा में गंगा नदी में बहा दिया। फतुहा में नाविक से भी पूछताछ की गयी है। शव को बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। (करायपरसुराय से पवन कुमार)

सामान्य प्रश्न

काजल कुमारी की शादी कब हुई थी?
काजल कुमारी की शादी 27 मार्च को हुई थी।

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