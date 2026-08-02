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दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की गला दबाकर हत्या का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की गला दबाकर हत्या का आरोप दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की गला दबाकर हत्या का आरोप

दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की गला दबाकर हत्या का आरोप

नवाबगंज। दहेज में दो लाख रुपए की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने एक विवाहिता की गला दबा कर हत्या कर दी। विवाहिता के पिता ने उसके पति समेत नौ लोगों के खिलाफ थाना नवाबगंज में मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। नवाबगंज थाना क्षेत्र के पंडरी गांव के मोहम्मद यामीन ने बताया कि पांच वर्ष पूर्व उन्होंने अपनी बेटी शबाना का निकाह टांडा सादात गांव के एक युवक के साथ किया था। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही उसका पति ससुर, सास, देवर, ननद, व चचिया सास दहेज में बाइक और दो लाख रुपए नगद की मांग करने लगे।

मांग पूरी न होने पर उन्होंने उसे तरह-तरह से प्रताड़ित करना शुरु कर दिया। जिसे लेकर वर्ष 2023 में उन्होंने नवाबगंज थाने में शिकायत भी की थी, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोगों के बीच पंचायत हुई थी। जिसमें भविष्य में दहेज की मांग न करने का आश्वासन दिया गया था। इसके बावजूद ससुराल वालों के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। मृतका के पिता का आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर शुक्रवार की रात बेटी के ससुराल वालों ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। उन्होंने उसके पति समेत नौ लोगों के खिलाफ थाना नवाबगंज में तहरीर दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए बरेली भेज दिया है। कोतवाल अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतका के पिता ने जो तहरीर दी है। उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

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