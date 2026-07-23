भांजे ने की छेड़छाड, पति और ससुरालियों ने मारपीट कर घर से निकाला

दहेज में कार की मांग पूरी न होने पर ससुरालियों ने विवाहिता को प्रताड़ित किया। उसकी ननद के बेटे ने उसके साथ छेड़छाड़ और अश्लीलता की। शिकायत पर पति और ससुरालियों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति समेत पांच नामजद और अज्ञात ससुरालियों पर केस दर्ज किया है। थाना सिविल लाइंस के हरथला चौकी क्षेत्र निवासी महिला ने बीते दिनों एसएसपी को दी तहरीर में बताया कि उसकी शादी 23 अप्रैल 2024 को उत्तराखंड के काशीपुर निवासी युवक से हुई थी। पति और ससुराल के लोग नोएडा में किराये पर रहते हैं। शादी में मायके वालों ने करीब तीस लाख रुपये खर्च किए।

इसके बाद भी पति और ससुराल वाले कार के लिए दस लाख रुपये की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर प्रताड़ित किया। पीड़ित के अनुसार उसने बच्चे को जन्म दिया तो ससुराल वाले अस्पताल में उसे देखने तक नहीं आया। पीड़िता के अनुसार बीते 23 जून को उसका पति बेटे का मुंडन कराने के बहाने उसे काशीपुर ले आया। वहां से अगले दिन घर ले जाने की बजाय अपने बहनोई के घर ले गया, जहां बहनोई के बेटे ने उसके साथ छेड़छाड़ और अश्लीलता की। इसकी शिकायत ससुरालियों से की तो सभी ने उल्टा पीड़िता को ही बुराभला कहा और उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। पीड़िता ने वहां पुलिस से शिकायत की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद मुरादाबाद आकर एसएसपी को शिकायती पत्र दिया। जहां से एफआईआर के आदेश हुए। इस संबंध में एएसपी/सीओ सिविल लाइंस अभिनव द्विवेदी ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर सिविल लाइंस थाने में पति समेत पांच नामजद और कुछ अज्ञात ससुरालियों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।