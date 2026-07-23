Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भांजे ने की छेड़छाड, पति और ससुरालियों ने मारपीट कर घर से निकाला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
Follow us on Google News
share

दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को ससुराल वालों ने प्रताड़ित किया। उसके ननद के बेटे ने छेड़छाड़ की, जबकि पति और ससुरालियों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें पांच ससुरालियों का नाम है।

भांजे ने की छेड़छाड, पति और ससुरालियों ने मारपीट कर घर से निकाला

दहेज में कार की मांग पूरी न होने पर ससुरालियों ने विवाहिता को प्रताड़ित किया। उसकी ननद के बेटे ने उसके साथ छेड़छाड़ और अश्लीलता की। शिकायत पर पति और ससुरालियों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति समेत पांच नामजद और अज्ञात ससुरालियों पर केस दर्ज किया है। थाना सिविल लाइंस के हरथला चौकी क्षेत्र निवासी महिला ने बीते दिनों एसएसपी को दी तहरीर में बताया कि उसकी शादी 23 अप्रैल 2024 को उत्तराखंड के काशीपुर निवासी युवक से हुई थी। पति और ससुराल के लोग नोएडा में किराये पर रहते हैं। शादी में मायके वालों ने करीब तीस लाख रुपये खर्च किए।

इसके बाद भी पति और ससुराल वाले कार के लिए दस लाख रुपये की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर प्रताड़ित किया। पीड़ित के अनुसार उसने बच्चे को जन्म दिया तो ससुराल वाले अस्पताल में उसे देखने तक नहीं आया। पीड़िता के अनुसार बीते 23 जून को उसका पति बेटे का मुंडन कराने के बहाने उसे काशीपुर ले आया। वहां से अगले दिन घर ले जाने की बजाय अपने बहनोई के घर ले गया, जहां बहनोई के बेटे ने उसके साथ छेड़छाड़ और अश्लीलता की। इसकी शिकायत ससुरालियों से की तो सभी ने उल्टा पीड़िता को ही बुराभला कहा और उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। पीड़िता ने वहां पुलिस से शिकायत की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद मुरादाबाद आकर एसएसपी को शिकायती पत्र दिया। जहां से एफआईआर के आदेश हुए। इस संबंध में एएसपी/सीओ सिविल लाइंस अभिनव द्विवेदी ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर सिविल लाइंस थाने में पति समेत पांच नामजद और कुछ अज्ञात ससुरालियों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Moradabad News Moradabad Latest News Crime News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।