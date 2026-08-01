दहेज में भैंस व दो लाख की मांग पूरी न होने पर विवाहिता का उत्पीड़न

दहेज में भैंस व दो लाख की मांग पूरी न होने पर विवाहिता का उत्पीड़न
0 पीड़िता ने ससुरालीजनों के खिलाफ थाने में दी तहरीर बिवांर, संवाददाता। दहेज में भैंस व दो लाख की मांग को लेकर ससुरालीजनों ने विवाहिता को प्रताड़ित किया
बिवांर। दहेज में भैंस व दो लाख की मांग को लेकर ससुरालीजनों ने विवाहिता को प्रताड़ित किया। जानकारी होने पर उसका भाई अपने साथ ले आया। महिला ने ससुरालीजनों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। बिवांर थाना के मुटनी गांव की ममता कुशवाहा की शादी 13 मई 21 को जनपद महोबा थाना कबरई के लिलवाही गांव के रामनरेश पुत्र शंकर लाल के साथ हुई थी। पिता के न होने पर भाई ने उसके ससुराली जनों की मांग पर दहेज को देकर विदाई की थी। शादी के बाद से ससुराली जन कम दहेज का ताना मारने लगे। मायका से भैंस व 2 लाख रुपये लाने का दबाव बनाने लगे।
मांग पूरी न होने पर मारपीट कर प्रताड़ित करने लगे। फोन से जानकारी देने पर भाई जाकर उसको मायका ले आया। अपने भाई के साथ आई महिला ने पति राम नरेश, ससुर शंकर लाल, सास फूला रानी, देवर दरवेश के खिलाफ दहेज को लेकर मारपीट कर प्रताड़ित किए जाने की थाना में तहरीर दी है।थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि महिला की तहरीर मिली है। मामला बाहरी जनपद का है। जांच कर उसके ससुराली जनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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