विवाहिता ने पति समेत 6 ससुरालजनों पर दर्ज कराया दहेज उत्पीड़न का केस

विवाहिता ने पति समेत 6 ससुरालजनों पर दर्ज कराया दहेज उत्पीड़न का केस
विवाहिता ने पति समेत 6 ससुरालजनों पर दर्ज कराया दहेज उत्पीड़न का केस
गांव बराल निवासी निक्की पुत्री मदनपाल सिंह ने पति समेत 6 ससुरालजनों पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है। यह कार्यवाही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर हुई है। पीड़िता निक्की ने अतिरिक्त दहेज में सौ गज का प्लाट व दो लाख रुपए की मांग का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि उसका विवाह शिवम पुत्र अनिल सिहं निवासी ग्राम बिसाड़ा, थाना जारचा, जिला गौतमबुद्धनगर के साथ हुई थी। शादी में दान दहेज भी दिया गया था। परन्तु दिये गये दान दहेज से पति शिवम, ससुर अनिल व सास मिथलेश, जेठ आकाश, देवर तरूण व ददिया पन्नो देवी आदि खुश नही थे, शादी के बाद अतिरिक्त दहेज के रूप में एक 100 गज का प्लट व दो लाख रूपये की माग करते थे।
ससुराल वालों ने अतिरिक्त दहेज के लिए मारना पीटना शुरू कर दिया। पति ने लात घूसो से मारपीट की। आरोप है कि ससुर ने कपड़े फाड़े। ससुरालियों ने जान से मारने की नीयत से सिर पर वार किया। शरीर पे मारपीट की गम्भीर चोटे है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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