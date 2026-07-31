कम दहेज का ताना देकर विवाहिता को घर से निकालने का आरोप, रिपोर्ट
हरदोई की विवाहिता लक्ष्मी देवी ने अपने पति और एक दर्जन लोगों पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट और घर से निकालने का आरोप लगाया है। 2025 में शादी के बाद पति और ससुराल वालों ने सोने की चेन और 50 हजार रुपये की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
हरदोई। एक विवाहिता ने पति समेत छह लोगों पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट और घर से निकालने का आरोप लगाया है। बिलग्राम की लक्ष्मी देवी ने बताया कि जून 2025 में उसकी शादी सुरसा क्षेत्र निवासी मनोज कुमार से हुई थी। आरोप है शादी के बाद से पति और ससुराल पक्ष के लोग सोने की चेन और 50 हजार की मांग करते हुए प्रताड़ित करने लगे। 20 जून 2026 को मारपीट कर गाली-गलौज की और अतिरिक्त दहेज न लाने पर जान से मारने की धमकी देकर घर से निकाल दिया। पीड़िता की तहरीर पर सुरसा पुलिस ने पति सहित नामजद आरोपियों पर दहेज उत्पीड़न समेत संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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