दहेज उत्पीड़न में पति समेत छह पर केस
सहजनवा में एक विवाहिता ने पति और छह ससुरालीजनों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट और जान से मारने की धमकी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़िता ने बताया कि शादी के बाद से कम दहेज लाने का ताना सुनकर प्रताड़ित किया गया, जिससे गर्भपात भी हुआ। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
सहजनवा, हिन्दुस्तान संवाद। गीडा थाना क्षेत्र के कैली गाडर निवासी विवाहिता ने पति समेत छह ससुरालीजनों पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट और जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता चंदा का आरोप है कि 28 जून 2023 को शादी के बाद से ही कम दहेज लाने का ताना देकर उसे प्रताड़ित किया गया। मारपीट के दौरान गर्भपात भी हो गया। 11 जुलाई 2026 को विदा कराकर लाने के बाद भी उसके साथ मारपीट की गई और घर से निकाल दिया गया। पुलिस ने पति अंकुर साहनी सहित छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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