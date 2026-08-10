दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता से मारपीट का आरोप
मिनाक्षी की शादी 7 मार्च 2024 को विनोद से हुई थी। शादी के एक महीने बाद, ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे, जिसमें एक अपाचे मोटरसाइकिल और दो लाख रुपये शामिल हैं। मिनाक्षी ने पुलिस में आरोप दर्ज कराया है।
पटवाई। थाना क्षेत्र के खिरका गांव निवासी मिनाक्षी की शादी सात मार्च 2024 को संभल जिले के चकरपुर मेमरी गांव निवासी विनोद पुत्र राजपाल के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। विवाहिता का आरोप है कि उसके मायके वालों ने अपनी हैसियत के अनुसार शादी में दान-दहेज दिया था। आरोप है कि शादी के करीब एक माह बाद ससुराल पक्ष के लोग अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे। इसमें एक अपाचे मोटरसाइकिल और दो लाख रुपये नकद की मांग किए जाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें